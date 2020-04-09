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Porto'dan Garry Rodrigues'e yakın markaj
6 saat önce
Fenerbahçe, sezon başında Garry Rodrigues'i Al-Ittihad'dan 2 sezonluğuna kiraladı.
Fenerbahçe, sezon başında Garry Rodrigues'i Al-Ittihad'dan 2 sezonluğuna kiraladı.
Ancak 27 yaşındaki futbolcu, sakatlıkların da etkisiyle beklentilerin altında kaldı. Buna rağmen Rodrigues'e ciddi bir talip çıktı.
Portekiz basınının iddiasına göre Porto, Yeşil Burun Adalı oyuncuyu transfer etmek istiyor.
Transfer için, 1 sezon daha kiralık kontratı bulunduğu için önce Fenerbahçe'yi ikna etmeleri gerekecek. (Fanatik)
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 09:31
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