Porto futbol takımının oyuncusu Marega ırkçı tezahüratlara dayanamayarak maçı terk etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Porto futbol takımının oyuncusu Marega ırkçı tezahüratlara dayanamayarak maçı terk etti - Son Dakika Dünya

Porto futbol takımının oyuncusu Marega ırkçı tezahüratlara dayanamayarak maçı terk etti

7 saat önce

Portekiz'in Porto takımında forma giyen Malili oyuncu Moussa Marega, Vitoria Giumaraes taraftarlarının ırkçı tezahüratları nedeniyle maçın bitimine dokuz dakika kala sahayı terk etti.

Porto futbol takımının oyuncusu Marega ırkçı tezahüratlara dayanamayarak maçı terk etti, System.String[]

Portekiz 1'inci Futbol Ligi'nin 21'inci haftasında oynanan Vitoria Giumaraes- Porto maçında tribünlerden yapılan ırkçı tezahüratlara tepki gösteren Porto'nun Malili futbolcusu Moussa Marega, sahayı terk ederek soyunma odasına gitti.


Karşılaşmada 1-1'lik eşitliği bozan ve 60'ıncı dakikada takımına galibiyeti getiren golü atan Marega, rakip taraftarların kendisine yönelik ırkçı tezahüratlarına sadece 11 dakika tahammül edebildi.

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Portekiz, Futbol, Porto, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:49 
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