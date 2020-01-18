Son Dakika › Spor › Porto Irkçılığa Karşı: Birçok Yüz, Tek Irk - Son Dakika Spor
Porto Irkçılığa Karşı: Birçok Yüz, Tek Irk
15 dakika önce
FC Porto, ırkçılığa karşı farkındalık yaratmak için bir video yayınladı. İngiliz müzik grubu James ile bir araya gelen Porto, “Birçok Yüz, Tek İnsan Irki” temasına vurgu yaptı.
FC Porto, ırkçılığa karşı farkındalık yaratmak için bir video yayınladı. İngiliz müzik grubu James ile bir araya gelen Porto, "Birçok Yüz, Tek İnsan Irki" temasına vurgu yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:19
Son Dakika Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut açıkladı: Önceliğimiz Galatasaray Damien Comolli'den istifa açıklaması: Bu kararı Şubat 2019'da almıştım MHK'den gündem olan iddialar sonrası açıklama Türkiye Futbol Federasyonu, talimat değişikliğini resmen açıkladı