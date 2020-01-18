Porto Irkçılığa Karşı: Birçok Yüz, Tek Irk - Son Dakika
Son Dakika Spor Porto Irkçılığa Karşı: Birçok Yüz, Tek Irk - Son Dakika Spor

Porto Irkçılığa Karşı: Birçok Yüz, Tek Irk

15 dakika önce

FC Porto, ırkçılığa karşı farkındalık yaratmak için bir video yayınladı. İngiliz müzik grubu James ile bir araya gelen Porto, “Birçok Yüz, Tek İnsan Irki” temasına vurgu yaptı.

FC Porto, ırkçılığa karşı farkındalık yaratmak için bir video yayınladı. İngiliz müzik grubu James ile bir araya gelen Porto, "Birçok Yüz, Tek İnsan Irki" temasına vurgu yaptı.

Porto Irkçılığa Karşı: Birçok Yüz, Tek Irk

Porto, Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:19 
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