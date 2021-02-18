Porto-Juventus maçında Pepe, Merih Demiral'a yumruk atmaya kalktı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Porto sahasında İtalyan devi Juventus'u ağırladı. Portekiz ekibi mücadeleyi Taremi ve Marega'nın golleriyle 2-1 kazandı. Juventus'un tek sayısı ise Chiesa'dan geldi.

Zorlu mücadeleye Pepe ile Merih Demiral arasında yaşanan gerginlik damga vurdu.

Maça yedekte başlayan milli futbolcumuz Merih Demiral, 35. dakikada sakatlanan Chielli'nin yerine oyuna dahil oldu. İkinci yarıda kazanılan kornerde Juventus için golü arayan Merih, Pepe ile hava topuna çıktı. Portekizli oyuncu hava topu sonrasında sinirlendi ve milli futbolcumuza yumruk atmaya kalktı.

MERİH'İN SAKİN TAVRI OLAYI BÜYÜMEDEN BİTİRDİ

Pepe, Merih'in üzerine yürürken milli futbolcumuzun sakin tavrı ise olayın daha fazla büyümesine engel oldu. Daha sonra hakeme itiraz eden Pepe, Merih'in kendisine vurduğunu iddia etti.

Hakem Carlos Del Cerro Grande ise maçı kaldığı yerden devam ettirdi.