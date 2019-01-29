Porto Riko'da 400 Kilogram Kokain Ele Geçirildi
57 dakika önce
SAN Porto Riko açıklarında bir teknede 400 kilogram kokain ele geçirildi.
SAN Porto Riko
açıklarında bir teknede 400 kilogram kokain ele geçirildi.
Gümrük ve Sınır Koruma yetkilileri yaptıkları açıklamada, Loiza kenti açıklarında terk edilmiş bir teknede 400 kilogram kokain bulunduğunu kaydetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldığı, henüz gözaltına alınan olmadığı ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:19 Kaynak: AA
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