Son Dakika Haberleri: Porto Riko'da 400 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

Porto Riko'da 400 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

57 dakika önce

SAN Porto Riko açıklarında bir teknede 400 kilogram kokain ele geçirildi.

Porto Riko'da 400 Kilogram Kokain Ele Geçirildi, System.String[]
SAN Porto Riko açıklarında bir teknede 400 kilogram kokain ele geçirildi.

Gümrük ve Sınır Koruma yetkilileri yaptıkları açıklamada, Loiza kenti açıklarında terk edilmiş bir teknede 400 kilogram kokain bulunduğunu kaydetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı, henüz gözaltına alınan olmadığı ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:19 Kaynak: AA

Porto Riko, Güncel
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