Porto Riko'da 5,2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Porto Riko'da 5,2 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

ABD'ye bağlı özerk Karayip adası Porto Riko'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Porto Riko'da 5,2 büyüklüğünde deprem, System.String[]

ABD'ye bağlı özerk Karayip adası Porto Riko'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

CNN Espanol'un haberine göre, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin adanın güneyindeki Guanica şehrindeki deniz tabanının 5 kilometre altında kaydedildiğini bildirdi.

USGS, depremin, geçen haftalarda yaşanılan depremlerin bir benzerinin yaşanma olasılığını artırdığını belirtti.

Depremde can veya mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Ülkede 7 Ocak Salı günü de sabah saatlerinde 6,4'lük depremle sarsılmıştı. Bir kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı deprem, elektrik ve su kesintilerine yol açmıştı.

Depremde aralarında okulların bulunduğu çok sayıda binada hasar oluşmuştu.

Hasarlı evlerine dönmekten korkan 2 binden fazla kişi halen sığınaklarda ikamet ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Porto Riko, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:34 Kaynak: AA
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