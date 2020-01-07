Porto Riko'da 6.4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Porto Riko'da 6.4 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Porto Riko'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Porto Riko'da 6.4 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Porto Riko'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde bazı evlerin duvarlarının çatladığı ve kısmi çökmelerin meydana geldiği bildirildi.

Porto Riko'da Ricther ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) depremin merkezi üssünün Porto Riko'nun güneyinde Karayip Denizi açıkları olduğunu duyurdu.  Porto Riko'da dün de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yerel medya, depremde bazı evlerin duvarlarının çatladığını ve kısmi çökmelerin meydana geldiğini bildirdi. İlk belirlemelere göre depremde can kaybı yaşanmadı.


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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:40 Kaynak: DHA
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