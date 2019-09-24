Karayip adası Porto Riko'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü San Antonio bölgesinin 62 kilometre kuzeybatı açıkları olan 6,0 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.

USGS, depremin ardından, bir saatten kısa süre içinde aynı bölge civarında 4,7, 4,6 ve 4,3 büyüklüğünde üç artçı sarsıntı meydana geldiğini belirtti.

Çok sayıda kişinin uykuda yakalandığı deprem paniğe neden oldu.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.