Porto Riko?da bir kişi çocuğu için 8'inci kattaki balkona salıncak kurdu

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantina uygulanan Porto Riko'da bir baba çocuğu için 8'inci kattaki balkona salıncak kurdu. Çocuğunu balkondaki salıncakta sallayan babanın görüntüsü sosyal medyada tepkilere neden oldu

Porto Riko'da, koronavirüs nedeniyle uygulanan karantinada çocuğunu parka götüremeyen baban tehlikeli bir yöntem geliştirdi. Porto Rikolu baba sekizinci katta bulunan yerden 24 metre (80 ft) yükseklikteki evinin balkonuna salıncak kurdu. Çocuğunu balkondaki salıncakta sallayan babanın görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Görüntüleri izleyen endişeli sosyal medya kullanıcıları, çocuğun salıncaktan kolayca kayabileceğini ve binadan düşebileceğini, babanın salıncağı dairenin içine yerleştirmesi gerektiğini belirtti. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kapı çerçevesine monte edebileceğiniz salıncaklar var. Bu gereksiz bir risktir. Bu nasıl baba?" ifadelerini kullandı.