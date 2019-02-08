Porto Riko'da Bir Tondan Fazla Kokain Ele Geçirildi
38 dakika önce
SAN Porto Riko bir teknede bir tondan fazla kokain ele geçirildi.
SAN Porto Riko
bir teknede bir tondan fazla kokain ele geçirildi. ABD
Göçmenlik ve Gümrük Muhafazadan yapılan açıklamada, Porto Riko'nun Vieques adası yakınında bir teknede bin 100 kilogram kokain ele geçirildiği bildirildi.
Terk edilmiş haldeki tekneye el konulduğu, olayla ilgili henüz tutuklanan olmadığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:09 Kaynak: AA
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