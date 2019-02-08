Son Dakika Haberleri: Porto Riko'da Bir Tondan Fazla Kokain Ele Geçirildi

Porto Riko'da Bir Tondan Fazla Kokain Ele Geçirildi

38 dakika önce

SAN Porto Riko bir teknede bir tondan fazla kokain ele geçirildi.

Porto Riko'da Bir Tondan Fazla Kokain Ele Geçirildi, System.String[]
SAN Porto Riko bir teknede bir tondan fazla kokain ele geçirildi.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafazadan yapılan açıklamada, Porto Riko'nun Vieques adası yakınında bir teknede bin 100 kilogram kokain ele geçirildiği bildirildi.

Terk edilmiş haldeki tekneye el konulduğu, olayla ilgili henüz tutuklanan olmadığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:09 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Porto Riko, Güncel
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