Porto Riko'da göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 11 kişi öldü - Son Dakika

Porto Riko'nun batı kıyısında göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, yasa dışı yollardan ABD'ye gitmeye çalışan göçmenleri taşıyan tekne, Porto Riko'nun batı kıyısında alabora oldu.
Teknedeki 11 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi kurtarıldı.
Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, can kaybının artabileceği kaydedildi.
Kaynak: AA
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