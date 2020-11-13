Porto Riko'da ordu sokağa çıkma yasağının tatbiki için harekete geçirilecek - Son Dakika

Porto Riko'da ordu sokağa çıkma yasağının tatbiki için harekete geçirilecek

13.11.2020 22:53
Porto Riko'da ordu sokağa çıkma yasağının tatbiki için harekete geçirilecek, System.String[]

ABD'ye bağlı özerk Karayip adası Porto Riko'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşanması nedeniyle salgınla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanmasına yardım etmesi için ordunun harekete geçirileceği belirtildi.

ABD'ye bağlı özerk Karayip adası Porto Riko'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşanması nedeniyle salgınla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanmasına yardım etmesi için ordunun harekete geçirileceği belirtildi.

Porto Riko Valisi Wanda Vazquez, yaptığı açıklamada, hükümetin Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kısıtlamalar getirdiğini bildirdi.

Restoranlar, spor salonları, kiliseler ve eğlence mekanlarının yüzde 30 kapasiteyle çalışacağını aktaran Vali Vazquez, maske zorunluluğu ve 22.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağının 11 Aralık'a kadar devam edeceğini belirtti. Vazquez, Ulusal Muhafızların da sokağa çıkma yasağının uygulanmasına yardım etmesi için aktif hale getirileceğini ifade etti.

Vazquez, halkın salgın önlemlerine aralık ortasına kadar uymamaya devam etmesi durumunda ekonomiyi daha fazla kapatacaklarını ve daha sıkı önlemler alacaklarını kaydetti.

Bölgenin Sağlık Bakanı Lorenzo Gonzalez de 3,2 milyon nüfusa sahip adada günlük 600'den fazla vaka görüldüğünü ve vaka sayılarının aralık ayının sonuna kadar 1200'ü geçebileceği uyarısında bulundu.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre adada bugüne kadar 76 bin 535 vaka görüldü, 914 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Porto Riko, Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Porto Riko'da ordu sokağa çıkma yasağının tatbiki için harekete geçirilecek - Son Dakika


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