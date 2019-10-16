Son Dakika Haberleri: Porto Riko'da şiddet olayları yönetimi alarma geçirdi
Son Dakika Güncel Porto Riko'da şiddet olayları yönetimi alarma geçirdi

Porto Riko'da şiddet olayları yönetimi alarma geçirdi

1 saat önce

SAN ABD'ye bağlı özerk bölge statüsündeki Karayip adası Porto Riko'da, şiddet olaylarında iki günde 8 kişinin ölmesi üzerine, Vali Wanda Vazquez acil güvenlik toplantısı düzenledi.

Porto Riko'da şiddet olayları yönetimi alarma geçirdi, System.String[]

SAN ABD'ye bağlı özerk bölge statüsündeki Karayip adası Porto Riko'da, şiddet olaylarında iki günde 8 kişinin ölmesi üzerine, Vali Wanda Vazquez acil güvenlik toplantısı düzenledi.

Adanın kuzeyindeki Guaynabo kentinde pazar günü düzenlenen saldırıda 2 kişi, başkent San Juan'da bulunan Rio Piedras sosyal konutlarında dün gerçekleşen silahlı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi.

Vali Wanda Vazques, iki günde 8 kişinin şiddet olaylarında ölmesi üzerine, Kamu Güvenliği Başkanı Elmer Roman ile Adalet Sekreteri Dennise Longo ile bir araya gelerek acil güvenlik toplantısı yaptı.

Roman, toplantıda hava ve kara devriyelerinin artırılması, sosyal programların güçlendirilmesi kararı aldıklarını kaydetti.

Ulusal Muhafızların faaliyete geçirilmeyeceğini belirten Roman, "Daha fazla devriye göreceğiz. Güvenlik ve denetim olacak." dedi.

Yetkililer, sosyal konutlardaki olayda, orada bulunması gereken polis devriyesinin olmadığını belirtmişti.

Porto Riko'da, sene başından bu yana başkentte 129 cinayet işlendi. Bu sayı geçen yıl 106 olarak gerçekleşti.

Porto Riko, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Haluk Levent, babasından şiddet gören Tuğba'nın metrobüsteki görüntüleri hakkında konuştu: Satanist ya da ayyaş değil!
19 yaşındaki Tuğba'ya şiddet soruşturmasında hem babaya hem kızına hapis istemi ABD'nin yaptırım kararı sonrası Berat Albayrak'ın ABD'deki toplantıya katılmayacağı iddia edildi Amerikalılarla, Suriye Milli Ordusu arasında tehlikeli yakınlaşma

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 01:54:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Porto Riko'da şiddet olayları yönetimi alarma geçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]