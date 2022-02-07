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Porto Riko'da şiddetli yağış nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika

Porto Riko'da şiddetli yağış nedeniyle eğitime ara verildi

07.02.2022 16:37
Porto Riko'da şiddetli yağış nedeniyle eğitime ara verildi

ABD'ye bağlı ada ülkesi Porto Riko'da, geniş çapta sele ve toprak kaymasına neden olan şiddetli yağışın ardından birçok okulun kapatıldığı bildirildi.

ABD'ye bağlı ada ülkesi Porto Riko'da, geniş çapta sele ve toprak kaymasına neden olan şiddetli yağışın ardından birçok okulun kapatıldığı bildirildi.

Acil Durum Yönetimi ve Afet Yönetimi Büro su Komiseri Nino Correa, yaptığı açıklamada, ülkenin bazı bölgelerine altı saatten daha kısa bir sürede şiddetli yağmur yağdığını kaydetti.

Şiddetli yağışların neden olduğu seller ve toprak kayması nedeniyle birçok okulun eğitime ara verdiği belirtildi.

Ülkede, ağaçların devrildiği, bazı ana yolların kapandığı ve evleri su basan çok sayıda kişinin barınaklara sığındığı bilgisi paylaşıldı.

Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre, Porto Riko'nun kuzey bölgesindeki Toa Alta kasabası, hafta sonu yoğun yağış aldı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Porto Riko, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Porto Riko'da şiddetli yağış nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Porto Riko'da şiddetli yağış nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika
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