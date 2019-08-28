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Porto Riko'da tropik fırtına alarmı: Olağanüstü hal ilan edildi

50 dakika önce

ABD'ye bağlı özerk bölge Porto Riko'da tropik fırtına alarmı verildi.

Porto Riko'da tropik fırtına alarmı: Olağanüstü hal ilan edildi, System.String[]
ABD'ye bağlı özerk bölge Porto Riko'da tropik fırtına alarmı verildi. Fırtınanın 24 saat içinde kasırgaya dönüşmesini beklenirken, hazırlık yapan halk market raflarını boşalttı.

ABD'ye bağlı özerk bölge Porto Riko da halk tropikal fırtına alarmı verilerek, bölgede olağanüstü hal ilan edildi. ABD Başkanı Trump ise olağanüstü hal bildirisini onayladı. Meteoroloji yetkilileri, Tropical Storm Dorian'ın 24 saat içinde bir kasırgaya dönüşmesini bekliyor.

Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), Porto Riko ve Dominik Cumhuriyeti için kasırga izleme ve tropikal fırtına uyarıları yayınladı.

Porto Riko Valisi Wanda Vzquez Garced, üç milyondan fazla vatandaşını fırtına için hazırlanmaya çağırdı. Garced Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Vatandaşların acil durum planlarını dikkatli bir şekilde harekete geçirmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı. Vali, ada genelinde 360 sığınağın açık olacağını belirtti.

Maria kasırgasının 2017'deki yıkıcı etkilerinden halen toparlanmaya çalışan Porto Riko halkı elektrik kesintileri ve şiddetli rüzgarlardan kaynaklanan hasarlardan korkuyor. Fırtınaya hazırlanan halk süper marketlerden su ve yiyecek alışverişi yaparak evlerine erzak istifledi. Adada marketlerin rafları kısa sürede boşaldı. - SAN JUAN
Amerika Birleşik Devletleri, Porto Riko, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:50 Kaynak: İHA
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