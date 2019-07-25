Porto Riko'da yönetim ve yolsuzluk karşıtı dev protesto
11 dakika önce
ABD'ye bağlı özerk bölge statüsündeki Karayip adası Porto Riko sokakları günlerdir protestolara sahne oluyor.
ABD'ye bağlı özerk bölge statüsündeki Karayip adası Porto Riko
sokakları günlerdir protestolara sahne oluyor.
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Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:45
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