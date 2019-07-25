Son Dakika Haberleri: Porto Riko'da yönetim ve yolsuzluk karşıtı dev protesto
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Porto Riko'da yönetim ve yolsuzluk karşıtı dev protesto

11 dakika önce

ABD'ye bağlı özerk bölge statüsündeki Karayip adası Porto Riko sokakları günlerdir protestolara sahne oluyor.

ABD'ye bağlı özerk bölge statüsündeki Karayip adası Porto Riko sokakları günlerdir protestolara sahne oluyor.
Göstericilerin istifasını istediği Vali Ricardo Rossello, baskılar nedeniyle görevini bırakmayacağını ancak 2020'deki valilik seçimlerinde de aday olmayacağını açıkladı
Porto Riko'da yönetim ve yolsuzluk karşıtı dev protesto
Amerika Birleşik Devletleri, Porto Riko, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:45 
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