Porto Riko'da yüz binler valinin istifasını istiyor

Porto Riko'da yüz binlerce kişi, hakkında rüşvet iddiaları çıkan Vali Ricardo Rossello'nun istifası için dün sokaklara döküldü.

Porto Riko'da yüz binlerce kişi, hakkında rüşvet iddiaları çıkan Vali Ricardo Rossello'nun istifası için dün sokaklara döküldü. Porto Riko Valisi Ricardo Rossello'nun hakkındaki federal yolsuzluk suçlamaları ve yakın çevresi ile arasındaki mesajlaşmaların basına sızması büyük çaplı protestoların fitilini ateşledi. Binlerce kişi, hakkında rüşvet tartışmaları çıkan Vali Ricardo Rossello'nun istifası için dün sokaklara döküldü. Rossello'nun istifa etmesi için dün düzenlenen protestoların adada şimdiye kadar yapılmış en büyük gösteri olduğu iddia ediliyor. Porto Riko'da başlayan gösteriler, protestocuların valinin konutunun bulunduğu San Juan'a ilerlemesiyle yayılmaya başladı. San Juan'ı adanın geri kalanına bağlayan ana yol, sokaklara dökülen yüz binlerce kişi tarafından kapatıldı. Porto Rikolular, valinin 2017'de yaşanan Maria Kasırgası sonrası olayları ele alış biçimine ve hükümetteki yolsuzluklara karşı öfkeli. Yaklaşık 3 milyon ABD vatandaşının yaşadığı Karayip adasında, Rossello ve yakın çevresi arasındaki bir grup sohbetindeki mesajlar basına sızdırılmıştı. Yayınlanan mesajlarda vali ve çevresinin cinsiyetçi konuşmalarının yanı sıra siyasi muhaliflerle alay ettikleri ve muhalif basını aşağıladıkları ortaya çıktı. Yakın tarihli bir raporda ise milyarlarca dolarlık yolsuzluk şebekesinin kamu fonlarının kullanarak özel müşteriler ile Porto Riko hükümetini etkiledikleri ve fayda sağladıkları yayınlanmıştı. Rapordaki suçlamaların ardında, basına sızdırılan bu grup sohbetlerinin olduğu iddia ediliyor. Vali Rossello Pazar günü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında "nüfusun büyük bir kısmının mutsuz olduğunu" itiraf etti. Bu yüzden gelecek yıl yapılacak seçimlerde yeniden aday olmayacağını ve Yeni İlerici Parti'nin başkanlığından istifa ettiğini açıkladı. Pazartesi günü yapılan bir röportajda "gösterileri aydınlatmayacağını" söyleyen vali, "Pişman olduğum kelimeler kullandım, fakat aynı zamanda toplumumuzdaki hassas kesimlere yardım etme yönünde de önemli adımlar attım. Söylediğim her şey için özür dilerim" dedi. Rossello'nun aksine, skandalın patlak vermesinin ardından yardımcısı ve finans müdürü istifa etti.

ÜNLÜLER DE PROTESTOLARA KATILIYOR Valinin açıklamalarında hedef aldığı kişilerden biri olan Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, dünkü protestolara katılarak yetkilileri valinin görevden alınma sürecini başlatmaya çağırdı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabı üzerinden "Halkın gücünü hissetmek istiyorum" dedi.

"Despacito" isimli şarkısıyla adını duyuran Porto Rikolu rapçi Daddy Yankee, binlerce kişi ile beraber San Juan'daki protestolara katıldı. Basına verdiği demeçte, "Haklarımız için demokratik ve barışçıl bir şekilde mücadele ediyoruz. Her şeyin ötesinde, saygı talep ettiğimize inanıyorum ve bunu hak ediyoruz" diyen Yankee, valinin bir sonraki seçimde aday olmamasını "iyi haber" olarak değerlendirdi.

TRUMP: "KORKUNÇ BİR VALİ" ABD Başkanı Donald Trump, Rosello'nun "korkunç bir vali" olduğunu söyledi. Beyaz Saray'da gazetecilere açıklama yapan Trump, "Sen korkunç bir valisin. San Juan'ın daha da kötü bir belediye başkanı var. Vali korkunç bir iş yaptı ve San Juan'ın belediye başkanı da korkunç. Porto Riko'nun başında fena halde beceriksiz bir liderlik var. Bozuk ve beceriksiz bir liderlik" dedi. San Juan Belediye Başkanı Carmen Yuln Cruz "Valinin işlediği suçlar korkunç" derken, Rossello'nun yargılanması gerektiğini söyledi. Cruz, "Şimdi yargılama zamanı. Dik kafalı biri, akıl sağlığı yerinde değil. İstifa etmek istemiyor" dedi. Protestolara katılan bir öğretmen de, "Şu anda okullarımız gerçekten fakir. Okullara kapattıkları için bir işim yok" dedi. Henüz 14 yaşındaki bir diğer gösterici ise "Gerçekten şaşırtıcı. Porto Riko'nun bir bütün olarak bir araya geldiğini görmek gerçekten şaşırtıcı" dedi. Gösterilere katılan 69 yaşındaki emekli hemşire Benedicta Villegas, "Halk büyük bir öfkeyle uyandı. Hala çatısı olmayan evler ve ışıksız otoyollar var. Sohbet, buzdağının görünen kısmı" dedi. Caroline şehri sakini Johanna Soto, "Halk çekip gitmeyecek. Vali bunu umuyor ama biz ondan daha kalabalığız" dedi.

2,5 MİLYON DOLAR ZARAR Yolcu gemilerinin durak noktalarından biri olan Porto Riko, yaşanan gösteriler nedeniyle turların listelerinden çıkarılmaya başladı. Şimdiden 2 yolcu gemisinin duraklarından çıkardığı adada, toplamda 2,5 milyon dolarlık bir kayıp yaşanması öngörülüyor. Büyük gemi turları düzenleyen MSC ve Royal Caribbean firmaları, MSC Seaside ve Celebrity Equinox isimli tur gemilerinin San Juan'a gelmesinin planladığını açıkladı. Porto Riko'nun Turizm Şirketi'nden yapılan açıklamada, "Yolcu gemilerinin Porto Riko'da durmamasının ekonomik etkisini yaklaşık 15 bin yolcu tarafından harcanacak 2,5 milyon dolar olarak tahmin ediliyor" dendi. Şirketlerin yaptığı açıklamada, iptal kararının sebebinin Porto Riko'daki birçok yerel işletmenin hizmet vermeyi durdurması nedeniyle alındığı bildirildi. Firmalar, benzer şekilde San Juan'da gece yapılabilecek gösterilerden duydukları endişeyi de dile getirdi. Her iki şirket de iptallerden ekonomik olarak etkilenecek. Açıklamada, MSC Seaside'in tahmini olarak 439 bin dolar, Celebrity Equinox'un ise yaklaşık 311 bin dolar zarara uğrayacağı belirtildi.

