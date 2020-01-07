Porto Riko'daki depremde 1 kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Porto Riko'daki depremde 1 kişi öldü - Son Dakika

Porto Riko'daki depremde 1 kişi öldü

6 saat önce

Porto Riko'yu vuran 6.6 büyüklüğündeki depremde 1 kişinin üzerine duvar çökmesi sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Porto Riko'daki depremde 1 kişi öldü, System.String[]

Porto Riko'yu vuran 6.6 büyüklüğündeki depremde 1 kişinin üzerine duvar çökmesi sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.


Karayip adası Porto Riko'da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Üzerine duvar çöken 73 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Elektrik verilemeyen bölgede evlerde büyük hasar meydana geldiği belirtildi. Görgü tanıkları depremin 30 saniye sürdüğünü, bir dizi artçı sarsıntının da olduğunu aktardı.


Porto Riko'da dün sabah meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde ise 5 bina çökmüş, bazı binalarda hasar meydana gelmiş, toprak kayması ve elektrik kesintileri yaşanmıştı. - SAN JUAN

Porto Riko, Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:35 Kaynak: İHA
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