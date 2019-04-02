Porto Riko Eğitim Bakanı İstifa Etti
46 dakika önce
SAN Bağımsız ABD toprağı statüsündeki Karayip ülkesi Porto Riko'da Eğitim Bakanı Julia Keleher'in aldığı yoğun eleştiriler üzerine istifa ettiği bildirildi.
SAN Bağımsız ABD
toprağı statüsündeki Karayip ülkesi Porto Riko
'da Eğitim Bakanı Julia Keleher'in aldığı yoğun eleştiriler üzerine istifa ettiği bildirildi.
Porto Riko Valisi Ricardo Rossello'nun Sözcüsü Dennise Perez yaptığı açıklamada, Aralık
2016'da Eğitim Bakanı olarak atanan Keleher'in istifa ettiğini söyledi.
Keleher, Porto Riko'nun milyonlarca dolar tasarruf etmesi amacıyla en az 400 okulun kapatılması sürecini yönetmişti.
Keleher, okulların kapatılmasıyla özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin ihtiyaçlarının dikkate alınmadığı yönünde eleştirilere maruz kalmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:15 Kaynak: AA
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