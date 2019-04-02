Son Dakika Haberleri: Porto Riko Eğitim Bakanı İstifa Etti

Porto Riko Eğitim Bakanı İstifa Etti

46 dakika önce

SAN Bağımsız ABD toprağı statüsündeki Karayip ülkesi Porto Riko'da Eğitim Bakanı Julia Keleher'in aldığı yoğun eleştiriler üzerine istifa ettiği bildirildi.

Porto Riko Eğitim Bakanı İstifa Etti, System.String[]
SAN Bağımsız ABD toprağı statüsündeki Karayip ülkesi Porto Riko'da Eğitim Bakanı Julia Keleher'in aldığı yoğun eleştiriler üzerine istifa ettiği bildirildi.

Porto Riko Valisi Ricardo Rossello'nun Sözcüsü Dennise Perez yaptığı açıklamada, Aralık 2016'da Eğitim Bakanı olarak atanan Keleher'in istifa ettiğini söyledi.

Keleher, Porto Riko'nun milyonlarca dolar tasarruf etmesi amacıyla en az 400 okulun kapatılması sürecini yönetmişti.

Keleher, okulların kapatılmasıyla özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin ihtiyaçlarının dikkate alınmadığı yönünde eleştirilere maruz kalmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:15 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Porto Riko, Güncel
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