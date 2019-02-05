Son Dakika Haberleri: Porto Riko'nun Borç Yapılandırması Onaylandı

Porto Riko'nun Borç Yapılandırması Onaylandı

1 saat önce

SAN Bağımsız ABD toprağı statüsündeki Karayip ülkesi Porto Riko'nun kamu borçlarının yapılandırılmasına ilişkin plan kabul edildi.

Porto Riko'nun Borç Yapılandırması Onaylandı, System.String[]
SAN Bağımsız ABD toprağı statüsündeki Karayip ülkesi Porto Riko'nun kamu borçlarının yapılandırılmasına ilişkin plan kabul edildi.

New York Güney Bölge Mahkemesine bağlı Federal İflas Mahkemesi Yargıcı Laura Taylor Swain, 4 yıl önce borç yükümlüklerini yerine getiremediği için temerrüte düşen ülkenin borç yapılandırma planına onay verdi.

Plan kapsamında Porto Riko hükümetinin satış vergileriyle desteklenen 17 milyar dolarlık devlet tahvili çıkarmasına izin verildi. Hükümet söz konusu borç için yatırımcılara 40 yıl vadede 32 milyar dolar geri ödeyecek.

2007'deki mortgage krizinden bu yana yaklaşık 12 yıldır ekonomik durgunlukla mücadele eden ada ülkesi, halen Eylül 2017'de meydana gelen Hurricane Kasırgası'nın yarattığı yıkımın yaralarını sarmaya çalışıyor.

Yaklaşık 3,5 milyon nüfuslu ülkenin kamu borçları 70 milyar doları aşıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:58 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Porto Riko, Güncel
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