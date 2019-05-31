Son Dakika Haberleri: Porto Riko Senatosundan 3 yetkiliye yolsuzluk suçlaması
Son Dakika Güncel Haber

Porto Riko Senatosundan 3 yetkiliye yolsuzluk suçlaması

43 dakika önce

SAN Bağımsız ABD toprağı statüsündeki Karayip ülkesi Porto Riko'da, Senatoda görev yapan üç yetkili, "hayali işçi" kullanarak yolsuzluk yaptıkları suçlamasıyla tutuklandı.

Porto Riko Senatosundan 3 yetkiliye yolsuzluk suçlaması, System.String[]
SAN Bağımsız ABD toprağı statüsündeki Karayip ülkesi Porto Riko'da, Senatoda görev yapan üç yetkili, "hayali işçi" kullanarak yolsuzluk yaptıkları suçlamasıyla tutuklandı.
Hizmet sağlanmamasına rağmen Senatoya fatura kesildiği gerekçesiyle FBI ajanları tarafından tutuklanan Porto Riko Senatosundan üç görevliye, federal savcılık tarafından "hayalet çalışanlar" kullanarak Senatoyu dolandırma girişiminde bulunma suçlaması yöneltildi.
Federal savcı Rosa Emilia Rodriguez basına yaptığı açıklamada, federal fonların da içinde olduğu bu gibi eylemlerin tolere edilemeyeceğini belirtti.
FBI ile süreci yöneten resmi makamlar, buna benzer olaylara yönelik soruşturmaların da devam ettiğini ve daha fazla kişinin tutuklanma ihtimali bulunduğunu kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:21 Kaynak: AA
İşçi, Amerika Birleşik Devletleri, Porto Riko, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ataşehir Belediyesi'nde skandal görüntü! Başkan İlgezdi'nin korumaları işçilere saldırdı Beyaz Saray'ın önünde kendini ateşe veren kişi yaşamını yitirdi Arabada doğum anı saniye saniye kameralara yansıdı! Kuzey Kore Lideri, Trump'la görüşmesinin ardından 5 yetkiliyi idam ettirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 13:04:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Porto Riko Senatosundan 3 yetkiliye yolsuzluk suçlaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]