Son Dakika Haberleri: Porto Riko, Tunus'u devirip gruptan çıktı!
Son Dakika Spor Haber

Porto Riko, Tunus'u devirip gruptan çıktı!

4 saat önce

Salon: GuangzhouHakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Krishna Joaquin Dominguez Viveros (Meksika)Porto Riko: Browne 9, Diaz 7, Huertas 10, Balkman 14, Franklin 2, Mojica, Rodriguez 6, Clemente, Collier 4, Clavell 7, Pineiro 8Tunus: Abada 14, El Mabrouk 2,...

Porto Riko, Tunus'u devirip gruptan çıktı!, System.String[]

Salon: Guangzhou


Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Krishna Joaquin Dominguez Viveros (Meksika)


Porto Riko: Browne 9, Diaz 7, Huertas 10, Balkman 14, Franklin 2, Mojica, Rodriguez 6, Clemente, Collier 4, Clavell 7, Pineiro 8


Tunus: Abada 14, El Mabrouk 2, Ben Romdhane 12, Roll 13, Mejri 14, Chennoufi, Hadidane 9


1. Periyot: 19-18


Devre: 38- 32


3. Periyot: 52-55


Bu sonucun ardından Porto Riko, gruptan çıkmayı başardı. Grupta ilk iki maçını kazanan İspanya da son 16'ya kalmayı garantilemişti.

Bosna - Hersek, Porto Riko, Yunanistan, Meksika, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:09 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Martin Linnes'in eşinden Galatasaray taraftarını üzen paylaşım!
Galatasaray'da 6 isim Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı! Bayram Tutumlu'dan flaş iddia: Galatasaray, Monaco'ya el altından para verdi Radamel Falcao: Galatasaray taraftarı kalbimi çaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 19:40:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Porto Riko, Tunus'u devirip gruptan çıktı!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]