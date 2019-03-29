Son Dakika Haberleri: Porto Riko Valisi'nden Trump'a: "O Zorbanın Ağzına Vuracağım"

Porto Riko Valisi'nden Trump'a: "O Zorbanın Ağzına Vuracağım"

47 dakika önce

Porto Riko Valisi Ricardo Rossello, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alarak, "O zorbanın ağzına vuracağım" dedi.

Porto Riko Valisi'nden Trump'a:
Porto Riko Valisi Ricardo Rossello, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alarak, "O zorbanın ağzına vuracağım" dedi.

ABD'ye bağlı içişlerinde bağımsız özerk bölge olan Porto Riko'da Vali Ricardo Rossello, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alarak, "O zorbanın ağzına vuracağım" ifadelerini kullandı. Vali Rossello, Trump'ın iki yıkıcı kasırgadan sonra Porto Riko'nun yeniden inşası için daha fazla fon tahsis etmeyi reddetmesinin sorulması üzerine yaptığı açıklamada, "Nezaketle cesareti karıştırmak bir hata olur. Eğer o zorba yaklaşırsa ağzına vuracağım" çıkışını yaptı. Rossello, Trump'ı Porto Riko halkına ikinci sınıf vatandaş gibi davranmakla suçladı.

Daha önce de 'Sömürgeci' demişti

2017'de yaşanan Maria Kasırgası'ndan sonra ilk günlerde ölü sayısı 16 olarak açıklandığında Trump trajediyi ciddiye almamıştı. Ardından ölü sayısı 3 bin olarak resmileşince Trump bu kez de rakamı abartılı bulunca o zamana kadar sessiz kalan Rossello, Trump için "Sömürgeci" demişti. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:38 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Porto Riko, Donald Trump, Güncel
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