Porto Riko'yu vuran şiddetli depremin ardından acil durum ilan edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Porto Riko'yu vuran şiddetli depremin ardından acil durum ilan edildi - Son Dakika

Porto Riko'yu vuran şiddetli depremin ardından acil durum ilan edildi

6 saat önce

Porto Riko'yu vuran 6.6 büyüklüğündeki depremde 1 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede acil durum ilan edildi.

Porto Riko'yu vuran şiddetli depremin ardından acil durum ilan edildi, System.String[]

Porto Riko'yu vuran 6.6 büyüklüğündeki depremde 1 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede acil durum ilan edildi.


Karayip adası Porto Riko'da 6.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Porto Riko Valisi Wanda Vazquez, acil durum ilan edildiğini bildirdi. Acil durum bildiriminin mali yardımı kolaylaştıracağını dile getiren Vali Vazquez, ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı ile temas halinde olduklarını söyledi. En az 1 kişinin ölümüne neden olan deprem sonrası adada bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanırken, bazı evlerde de büyük hasar meydana geldiği belirtildi. Yetkililer, en az 346 kişinin evsiz kaldığını açıkladı.


Öte yandan Porto Riko'da dün sabah meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde ise 5 bina çökmüş, bazı binalarda hasar meydana gelmiş, toprak kayması ve elektrik kesintileri yaşanmıştı. - SAN JUAN

Amerika Birleşik Devletleri, Porto Riko, Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:20 Kaynak: İHA
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