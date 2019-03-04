Porto-Roma Maçı Cüneyt Çakır'ın

FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır, Porto ile Roma takımları arasında çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş müsabakasını yönetecek.

FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır, Porto ile Roma takımları arasında çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş müsabakasını yönetecek.



Portekiz'in Porto şehrindeki Dragao Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Halis Özkahya'nın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak Video Yardımcı Hakem, Pawel Gil ise Video Yardımcı Hakem Asistanı olarak görev alacak. Roma ile Porto arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nun ilk maçını, milli futbolcu Cengiz Ünder'in de formasını giydiği İtalyan temsilcisi 2-1 kazanmıştı.



(İHA)

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Cüneyt Çakır, Porto-Roma Maçını Yönetecek

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