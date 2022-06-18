Portoluların rüyası Kapadokya

Portekiz, tarihi ve kültürel mimarisiyle birçok ülkeden turisti ağırlarken, şarabı, zengin tarihini vurgulayan binalarıyla ünlü Porto'dan Türkiye'ye gelenlerin ilk sıradaki tercihleri Kapadokya ve İstanbul. Porto'dan Türkiye'ye seferler, yaz döneminde haftada 10 uçağa çıkarken ilerleyen dönemde sayının artması hedefleniyor.

Portekiz'in kuzeyinde yer alan, ülkenin ikinci büyük şehri Porto, tıpkı İstanbul Boğazı gibi ikiye bölen Rio Douro nehri ile 1996 yılında UNESCO tarafından dünya mirası listesine eklendi. Tarihi ve kültürel mimarisiyle beğenileri toplayan Porto, üzüm bağları, dünyaca ünlü şarapları ve su sporlarıyla birçok ülkeden turisti ağırlarken, Portekizlilerin ilgi odağı ise Türkiye. Portekizliler, Porto'dan özellikle Kapadokya ve İstanbul'u tercih ederken, Antalya ve İzmir'e de ilgi gösteriyorlar.