Portrait de La Jeune Fille En Feu Filmi

Marianne, izole bir adada yaşayan genç bir ressamdır. Genç
kadın bir gün, manastırdan yeni ayrılan Heloise’in düğün portresini yapmakla görevlendirilir. Ancak portresinin yapıldığından Heloise’in haberinin olmaması gerekmektedir. Marianne, kendisine verilen görevi harfiyen yerine getirmek zorundadır ve bu yüzden de gündüzleri Heloise’i izleyip, geceleri portresini yapmaya karar verir. Bu durum gönülsüzce evlenmek üzere olan Heloise'in, yaklaşmakta olan düğün öncesi son özgür anlarını Marianne ile geçirmesine neden olur. İki kadın birlikte vakit geçirdikçe, aralarında beklenmedik bir yakınlaşma oluşur. Yönetmen:
Céline SciammaSenaryo:
Céline SciammaOyuncular:
Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami, Valeria Golino
, Christel Baras, Armande Boulanger, Guy Delamarche, Clément Bouyssou, Michèle Clément, Cécile MorelFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
Portrait de la jeune fille en feuYapımcı Firma:
Lilies FilmsYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
FransaOrijinal Dili:
Fransızca, İtalyancaFilmin Süresi:
119 dk.Dağıtıcı Firma:
Başka SinemaVizyon Tarihi:
10.01.2020Portrait de la jeune fille en feu Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.