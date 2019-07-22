Son Dakika Haberleri: Portrait de La Jeune Fille En Feu Filmi
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Portrait de La Jeune Fille En Feu Filmi

1 saat önce

Portrait de la jeune fille en feu filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Portrait de la jeune fille en feu filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Marianne, izole bir adada yaşayan genç bir ressamdır. Genç kadın bir gün, manastırdan yeni ayrılan Heloise’in düğün portresini yapmakla görevlendirilir. Ancak portresinin yapıldığından Heloise’in haberinin olmaması gerekmektedir. Marianne, kendisine verilen görevi harfiyen yerine getirmek zorundadır ve bu yüzden de gündüzleri Heloise’i izleyip, geceleri portresini yapmaya karar verir. Bu durum gönülsüzce evlenmek üzere olan Heloise'in, yaklaşmakta olan düğün öncesi son özgür anlarını Marianne ile geçirmesine neden olur. İki kadın birlikte vakit geçirdikçe, aralarında beklenmedik bir yakınlaşma oluşur.


Yönetmen: Céline Sciamma
Senaryo: Céline Sciamma
Oyuncular: Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami, Valeria Golino, Christel Baras, Armande Boulanger, Guy Delamarche, Clément Bouyssou, Michèle Clément, Cécile Morel
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Portrait de la jeune fille en feu
Yapımcı Firma: Lilies Films
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Fransa
Orijinal Dili: Fransızca, İtalyanca
Filmin Süresi: 119 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 10.01.2020

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Heloise, Genç, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 08:54 Kaynak: InterSinema.com
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