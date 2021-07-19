Portre fotoğrafını çekmek için yüzlerce kilometre uzaktan geliyorlar - Son Dakika

Portre fotoğrafını çekmek için yüzlerce kilometre uzaktan geliyorlar

Hizan'da yaşayan Teymur Güvener'in sakallı yüz portresi ve yöresel kıyafetli hali fotoğraf sanatçılarının yoğun ilgisini çekiyor

BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Teymur Güvener'in sakallı portresi ve yöresel kıyafetli hali fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı haline geldi.

Hizan ilçe merkezine 45 kilometre mesafede bulunan Sarpkaya köyü Yurtiçi mezrasında yaşayan Teymur Güvener'in sakallı yüz hatları ve yöresel kıyafetli fotoğrafını çekmek için Türkiye'nin dört bir yanından fotoğrafçılar geliyor. Yüzlerce kilometre yol kat ederek Yurtiçi mezrasına gelen fotoğrafçılar, naif ve misafirperver kişiliği ile bilinen Teymur Güvener'in fotoğraflarını çekiyor. Özellikle yaşam ve portre fotoğrafıyla ilgilenen fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı haline gelen Teymur Güvener, evine gelerek fotoğrafını çekmek isteyen fotoğrafçıları boş çevirmiyor. Naif kişiliği ve hoş sohbeti ile çevresindekilerin sevgisini kazanan Güvener, kendisini ziyarete gelen fotoğrafçılara modellik yapmaktan da üşenmiyor. Fotoğraflarını çekmek için evine gelen misafirleri ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Teymur Güvener, "Geliyorlar benim fotoğrafımı çekiyorlar. Bende çok memnun oluyorum. Hocalar, fotoğrafçılar yanıma geliyorlar bende çok mutlu oluyorum. Köyümüzde zaten fazla insanda yok. Dışarıdan benim ziyaretime geldiklerinde bende neşeleniyorum" dedi.

Teymur Güvener'in fotoğraflarını çekmek için Kayseri'den gelen Erciyes Üniversitesinde görevli öğretim görevlisi Uğur Aydın da, "Bayramdan önce 3-4 günlüğüne Bitlis ve çevrelerine fotoğraf çekimine geldik. Hizan ilçesinin Yurtiçi mezrasında yaşayan Teymur amcamızın da çok güzel bir portresi olduğu için ve misafirperverliği de çok iyi olduğu için özellikle arkadaşlarımızla birlikte bu mezraya geldik. Kendisiyle güzel fotoğraflar çektik, güzel sohbetler yaptık" diye konuştu.