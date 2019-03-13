Portrelerin Ressamı Arezou Behrang'ın Sergisi Açıldı

Sergi açılışına katılan davetliler Arezou Behrang'ın suluboya ve yağlıboya tablolarını hayranlıkla izlediler. Günün en hoş sürprizi ise Ressam Arezou Behrang tarafından yapılan Selma Sonat portresinin sergide yer alması oldu.

Sergi 11 Mart Pazartesi gününe kadar 14.00-21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Arezou Behrang Tebriz Azad Üniversitesi Grafik ve Görsel İletişim Bölümünde okudu. Önceleri yağlı boya çalıştıktan sonra, suluboya üzerinda çalışmaya başladı. Zamanla tekniğini geliştirip portre üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı. yor. Sanatçı; "Eserlerimi meydana getirirken son derece ayrıntıcı yaklaşım göstermeme rağmen, içimdeki özgürlük tutkum dışarı taşıp kendimden izler bırakıyor" diyor.

Kalimerhaba Derneği Başkanı Selma Sonat sergi açılışında yaptığı konuşmada; "Bu mekâna yakışan bir sergiyi daha sanatseverlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Eserleri ile festivalimizi renklendiren Ressam Arezou Behrang'a emekleri için teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim." dedi

Festival tarafından takdim edilen teşekkür plaketini Kıbrılı Ressam Salih Mustafa Çizel elinden alan Ressam Arezou Behrang ortak kültüre sahip iki ülkenin tarihine iz bırakan portrelerini heyecan içinde oluşturduğunu, bu heyecanın izlerinin tablolarında fark edilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, bu özel günde yanında oldukları için tüm dostlarına ve bu festivale emeği geçen herkese teşekkür etti.

Festival katılımcısı ve basın danışmanı Erol Ünal'ın teşekkür plaketini Neslihan Yazıcılar'ın elimden aldığı etkinlikte. Kültür Kentleri Birliği standında kitaplarını imzalayan Gülsüm Öz, İlknur Yaylımateş ve Betül Eren okurları ile buluşarak sohbet ettiler. Hakkı Gümüştaş tarafından organize edilen "Yazar Yağmuru" imza etkinlikleri programının Festival boyunca devam edeceğini söyleyen Kalimerhaba Derneği Proje Koordintörü Umur Özlüer "etkinliklerimizi ziyaret ederek ve Kadıköy Sinemasının sunduğu birbirinden güzel filmleri izleyerek hayatınıza renk katın katmaya devam edin" dedi.