Portsmouth'ta 3 oyuncuda koronavirüs tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Portsmouth'ta 3 oyuncuda koronavirüs tespit edildi - Son Dakika Spor

Portsmouth'ta 3 oyuncuda koronavirüs tespit edildi

6 saat önce

İngiltere 3. Lig ekiplerinden Portsmouth'ta 3 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktı.

Portsmouth'ta 3 oyuncuda koronavirüs tespit edildi, System.String[]

İngiltere 3. Lig ekiplerinden Portsmouth'ta 3 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktı.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, test sonuçları pozitif çıkan James Bolton, Andy Cannon ve Sean Raggett'ın kendilerini hükümetin açıkladığı öneriler doğrultusunda toplumdan izole ettikleri duyuruldu.

Tüm oyunculara ve takım çalışanlarına daha önce test yapıldığı ancak sonuçların yarısının hala gelmediği aktarıldı.

Portsmouth, İngiltere, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:38 Kaynak: AA

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