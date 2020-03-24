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Portsmouth'ta corona virüs tespit edilen oyuncu sayısı 5'e yükseldi
6 saat önce
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki genç oyuncu Ross McCrorie'de corona virüs tespit edildi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki genç oyuncu Ross McCrorie'de corona virüs tespit edildi.
İskoç futbolcunun hükümetin açıkladığı öneriler doğrultusunda kendisini toplumdan izole ettiği belirtildi.
İngiliz ekibinde daha önce de James Bolton, Andy Cannon, Sean Raggett ve Haji Mnoga'nın testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:21
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