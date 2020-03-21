Portsmouth'ta James Bolton, Andy Cannon ve Sean Raggett'in corona virüsü testleri pozitif çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Portsmouth'ta James Bolton, Andy Cannon ve Sean Raggett'in corona virüsü testleri pozitif çıktı - Son Dakika Spor

Portsmouth'ta James Bolton, Andy Cannon ve Sean Raggett'in corona virüsü testleri pozitif çıktı

6 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | İngiltere 1. Lig ekiplerinden Portsmouth forması giyen James Bolton, Andy Cannon ve Sean Raggett'in corona virüsü testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

Portsmouth'ta James Bolton, Andy Cannon ve Sean Raggett'in corona virüsü testleri pozitif çıktı, System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | İngiltere 1. Lig ekiplerinden Portsmouth forması giyen James Bolton, Andy Cannon ve Sean Raggett'in corona virüsü testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.


Kulüpten yapılan açıklamada, bahsi geçen üç futbolcunun testlerinin pozitif çıktığı ve konuyla ilgili hükümet yetkililerinin bilgilendirildiği kaydedildi.


Kulüp Başkanı Mark Catlin ise kötü haberi 20 Mart akşamı aldığını söyledi ve "Oyuncularımızda semptomların hiçbiri yoktu. Haberi alınca hemen harekete geçtik ve kendilerini bilgilendirdik. Umarım en kısa sürede iyileşirler" dedi.


ARKADAŞLARINA TAVSİYEDE BULUNDU


Testi pozitif çıkan üç isimden biri olan Sean Raggett, kendisini gayet iyi hissettiğini ancak yine de eve kapandığını söyledi. Ragget ayrıca kendisiyle son dönemde temas eden herkesi de uyardı.


SEAN RAGGET'IN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:


"Geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür ediyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum ama şimdi kendimi izole etme ve virüsü etrafa yaymama zamanı. Geçtiğimiz bir iki hafta içinde benimle temas eden varsa kendine dikket etsin. Güvende kalın."


ARSENAL MAÇINDAN SONRA TEST YAPTIRMIŞLARDI


Portsmouth yönetimi, 2 Mart 2020 tarihinde Federasyon Kupası'nda Arsenal ile oynadıkları mücadelenin ardından oyuncuların, teknik heyetin, yöneticilerin ve personelin teste tabi tutulmasını istemişti.


Bu test talebinin sebebi olarak ise Olimpiakos'un sahibi Evangelos Marinakis'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasından birkaç gün önde Yunan ekibiyle karşılaşan Arsenal'da teknik direktör Mikel Arteta'nın da koronavirüse yakalanması gösteriliyor.

Portsmouth, İngiltere, Arsenal, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:24 

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