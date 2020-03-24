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Portsmouth'ta koronavirüs tespit edilen oyuncu sayısı 5'e yükseldi
6 saat önce
İngiltere 3. Lig ekiplerinden Portsmouth'ta bir futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
İngiltere 3. Lig ekiplerinden Portsmouth'ta bir futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki genç oyuncu Ross McCrorie'de koronavirüs tespit edildi.
İskoç futbolcunun hükümetin açıkladığı öneriler doğrultusunda kendisini toplumdan izole ettiği belirtildi.
İngiliz ekibinde daha önce de James Bolton, Andy Cannon, Sean Raggett ve Haji Mnoga'nın testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:18 Kaynak: AA
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