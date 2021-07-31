Pos cihazına takılan tramvay, raylardan çıkıp elektrik direğine çarptı - Son Dakika

BAĞCILAR- Kabataş seferini yapan tramvay, motosikletli kuryenin düşürdüğü POS cihazının raylara sıkışması sonucu Gülhane Parkı yakınlarında raydan çıktı. Elektrik direğine çarparak durabilen tramvay, büyük hasar alırken, kazada yaralanan olmadı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Gülhane Parkı yakınlarındaki tramvay hattında meydana geldi. Bağcılar-Kabataş seferini yapan T1 tramvayı, Sultanahmet ile Gülhane durakları arasındaki virajı döndüğü sırada, raylara sıkışan bir POS cihazına çarparak raydan çıktı. Yaklaşık 2-3 metre sürüklenen tramvay, kaldırım üzerindeki elektrik direğine çarparak durabildi. Kaza sonrasında tramvayda bulunan yolcular hızla aracı terk etti. Kazada can kaybı ya da yaralanan olmazken, tramvay büyük hasar aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin, tramvayı kaldırma çalışmaları sürüyor.

Metro İstanbul sosyal medya hesabından, kaza nedeniyle seferlerin Bağcılar-Sultanahmet ile Kabataş-Sirkeci arasında yapıldığını duyuruldu.

"ÇOK BÜYÜK BİR ŞANSSIZLIK"Yaşanan kaza ile ilgili bilgi veren Metro A.Ş. Genel Müdürü Özgür Soy, "Kaza, 1-2 saat önce meydana geldi. İlk belirlemeye göre; oluklar halindeki raylara, bir kuryenin motosikletten düşürdüğü bir POS cihazı tespit edildi. Çok büyük bir şanssızlık. Hem viraj hem de yokuşun olduğu bir bölgeye denk geliyor. Tramvayın tekerlekleri raya sıkışan cisme çarptığı zaman, zıplama meydana geliyor. O sırada tramvay raydan çıkıyor. Makinistimiz acil frene basıyor. Fazla bir zarar vermeden direğe çarparak atlattık. Çok şükür hiç yaralanan olmadı. Maddi hasar ile atlattık" diye konuştu.

"VATANDAŞLAR DA PANİK HALİNDE TRAMVAYI TERK ETTİ"Kazayı gören Mesut Karaatay, "Saat 02.30 sularında, Sultanahmet'ten Gülhane durağına ilerleyen tramvay, Gülhane Parkı'na geçen bir vatandaşın cebinden raylara düşürdüğü telefon ya da powerbank gibi bir şeye çarptı. Raylara düşen cismin geçen tramvay raydan çıktı. 2-3 metre sürüklenerek ilerideki direğe çarpıp durdu. Çok şükür can kaybı ya da yaralı yok. Vatandaşlar da panik halinde tramvayı terk etti" dedi.



- İstanbul