Son Dakika Haberleri: Pos Tefecilerine Operasyon: 4 Gözaltı

Pos Tefecilerine Operasyon: 4 Gözaltı

1 saat önce

POS tefecilerine operasyon: 4 gözaltıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 'Point Of Sale tefecilere' yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

POS tefecilerine operasyon: 4 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 'Point Of Sale tefecilere' yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri pos tefecilerine yönelik Kurtuluş Mahallesi'nde bazı iş yerlerine operasyon düzenledi.
İş yerlerine yapılan aramada, suçla ilgili 2 adet laptop, 1 adet pos cihazı, 10 bin 180 lira nakit para ve 2 adet başkasına ait kredi Kartı ele geçirildi. Arama sırasında operasyon kapsamında bilgi sahibi ifadelerine başvurulan 2 şahsın, yüzde 6 kesinti ile alış veriş yapmış gibi gösterip pos tefeciliği yaptıkları tespit edilen E.E, M.B, M.A, H.Ç gözaltına alındı. Operasyonların devam edeceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:23 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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