Pos tefeciliği operasyonuna 3 gözaltı - Son Dakika

Pos tefeciliği operasyonuna 3 gözaltı
30 dakika önce
Kahramanmaraş'ta pos tefeciliği yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:04 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta pos tefeciliği yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri İsmet paşa mahallesinde bir iletişim işyerinde arama yaptı. Aramada, bir adet pos cihazı ile suça konu 6 bin 170 lira para ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ
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