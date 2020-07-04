Posbıyık, 100. yıl e-sempozyumu katılımcılarına teşekkür etti - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ereğli'nin düşman işgalinden kurtuluşun 100. Yılında Belediye tarafından düzenlenen e-sempozyum katılımcılarına teşekkür etti.



Musa'nın Yeri'nde düzenlenen teşekkür yemeğine Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar ve eşi Şahnur Uyar, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, eşi Neriman Posbıyık, oğlu Tuğberk Posbıyık, TSO Başkanı Arslan Keleş, 100. Yıl e-Sempozyum Danışma Kurulu üyeleri, yerel tarihçi, araştırmacı, yazar, gazeteci ve iş insanları katıldı.



Başkan Posbıyık, e-sempozyuma görüşleri ve çalışmalarıyla destek olanlara teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler takdim etti, 100. Yıl marşının söz yazarı ve bestecisi Suat Aykan'a seramik sanatçısı Aysun Yıldırım'ın hazırladığı özel plaketi sundu. Posbıyık, e-sempozyumda tebliğleri yayınlanan ve pandemi koşulları nedeniyle şehir dışından gelemeyen katılımcılara ayrıca teşekkür belgelerini ulaştıracaklarını söyledi.



" Kemal Anadol'a teşekkür ediyorum"



Başkan Posbıyık, yaptığı konuşmada Zonguldak ve İzmir eski milletvekili Kemal Anadol'a sempozyumun düzenlenmesindeki katkıları için özellikle teşekkür etti. Posbıyık, şunları söyledi: "Bundan evvelki Belediye Başkanlığım döneminde Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili, grup başkan vekili Sayın Kemal Anadol, sürekli bana baskı yapıyor idi. Ereğli ile biliyorsunuz ilişkisi var. Bir sempozyum yapalım, Ereğli'yi anlatan tarihi bilgiler elimizde yok, bu sempozyumda bilgileri alalım ve bir kitap hazırlayıp gelecek kuşaklara bırakalım diyordu. Geçmiş dönemlerde bunu gerçekleştiremedik. Bu sefer Belediye Başkanlığına adaylığımı koyduğumda beni İzmir'den aradı, 'Başkan seni çok seviyorum. Sempozyumu bu sefer yapalım. Şu andan itibaren senin ücretsiz olarak Kültür danışmanıyım' dedi. Bu sözleriyle 100. Yılında bu çalışmalara başladık, inanılmaz bir katılım oldu Ereğli'deki aydınlar tarafından. Bu çalışmayı canlı yapmak en büyük arzumuzdu. Eski asker kıyafetleriyle erler gelecekti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden mehteran takımı gelecekti. Çok canlı bir performans sergileyecektik. Pandemi koşulları nedeniyle bu nasip olmadı ama online sistemiyle yaptık. Hep birlikte, Kdz. Ereğli'nin kurtuluşunun 100. Yılına yakışır muhteşem bir e-sempozyum gerçekleştirdik. Değerli katkılarınız için hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Sempozyuma tebliğ sunan, görüşlerini paylaşan tüm katılımcılara, fikriyle, çalışmalarıyla katkı sunan Danışma Kurulu üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Bu kutlamalar sürecinde bestesi ve sözleri kendisine ait bir marş hazırlayarak Ereğli halkına armağan eden, Ereğli'ye müzik ve müzik eğitimi konusunda imza atmış, değerli dostum Suat Aykan'a, bu sürecin bir parçası olan kıymetli eşi Gülay Aykan'a, bu güzel marşın kayıt ve düzenlemesini yapan Okan Aykan'a, etkili yorumlarıyla bu marşın bütün Ereğli'nin gönlünde taht kurmasını sağlayan Özgü Akşit, Devrim Evişen ve gitarıyla marşa hayat veren Sait Ünal'a yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu marş, 100 yılın coşkusunu ve anlamını unutulmaz kılacak. Suat bey dün bir yakınını kaybetti. Kendisine başsağlığı diliyorum. Bu zor gününde aramıza katıldığı için ayrıca minnettarız."



Danışma Kurulu'na ve tebliğ sunanlara teşekkür



Sempozyumda tebliğ sunanlar ve Danışma Kurulu'na teşekkür eden Posbıyık konuşmasını şu şekilde sürdürdü; "Sempozyuma tebliğ sunanların yanı sıra Danışma Kurulu'nda tarih bilinci ve sorumluluğuyla destek veren gazeteci arkadaşlarımız yer aldı. Kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir marş bestelenmesi önerisi Eyüp Bektaş'dan geldi. Doğan Gönüllü'nün Gülseren Tunalı söyleşisi çok beğeni kazandı. Kurtuluş Ayyıldız Tarih ve Doğa Derneği'yle düzenlediğimiz sergi konusunda emek harcadı. Hüseyin Aksakal toplantılarda görüş ve önerileriyle sempozyuma güç verdi. Önümüzdeki yıl Alemdar'ın 100. Yılını kutlayacağız. Umarım bu pandemi sürecinin atlatılacağı günlere denk düşer ve coşkumuzu çok daha geniş katılımlarla paylaşabiliriz. Yine sizlerin önerisiyle gündeme gelen Tunalı Hilmi heykeli yaptırılması konusunda adımlarımızı attık. Devlet sanatçısı, Türkiye'yi uluslar arası düzeyde temsil eden heykeltıraş Metin Yurdanur, çalışmalarını son aşamaya getirdi. Önümüzdeki aylarda bu heykeli Ereğli'mize kazandıracağız. Sempozyuma görüşleriyle ve çalışmalarıyla güç veren siz tarihçi, araştırmacı, yazar, gazeteci, iş insanı çok değerli dostlarıma ve sempozyumun başarılı geçmesi için emek harcayan çalışma arkadaşlarıma içten teşekkür ediyorum."



Alemdar'a madalya verilmesini istedi



Başkan Posbıyık, Alemdar'a İstiklal Madalyası verilmesi için AK Parti ve CHP Zonguldak Milletvekilleri'ne çağrıda bulundu. Posbıyık konuşmasında şunları söyledi; "Buradan bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Siyaseten siyasetçiler zaman zaman birbirlerini kırarlar, dökerler belki siyasetin gereğinden biri budur. Ama ne olursa olsun Zonguldak'ta 5 milletvekili var, belediye başkanları, ilçe başkanları var. Bunların Zonguldak'tan seçildikleri için Zonguldak'ın güzelliği için yeri ve zamanı geldiğinde el ele vermeleri lazım. Daha önce Durmaz Demiroğlu ve bazı arkadaşları 50 bin imza topladılar, o günün TBMM Meclis Başkanı'ndan randevu aldılar. Türkiye'nin İstiklal Savaşı'nda ilk deniz savaşının ve şehidinin olduğu, Fransız esirlerin bırakılması için o günkü Kuvai Milliye Hükümeti'nin, Mustafa Kemal'in imzasıyla Fransız Hükümeti ile ilk akit imzalandığı ortamın geçtiği Ereğli'de, Alemdar Gemisi olayında İstiklal Madalyası'nı alması lazım, Gazi Alemdar'ın gazi madalyasını alması lazım. Bir çok arkadaşımız bu konuda yazı yazıyor. Eyüp Bektaş da konuyu en iyi destekleyen arkadaşlarımızdan biridir. Buradan tekrar Zonguldak milletvekillerine davette bulunuyorum. Zaman zaman kavgalarımız olabilir ama Ereğli'nin değerlerine sahip çıkmanın her siyasetçinin, her oda başkanının herkesin öncelikli görevi olduğuna inanıyorum. Buradan 5 milletvekilimize sesleniyorum. Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz'a sesleniyorum. Lütfen, bu Zonguldak size oy verdi. Ereğli size oy verdi. Muhalefet, iktidar hiç önemli değil, buranın bir değeri var. Önümüzdeki yıl 100'üncü yılı Alemdar olayının. Sizlerden istirham ediyorum sayın milletvekilleri. Beşiniz bir araya gelin, Meclis'e Gazi Alemdar'a madalyasının verilmesi için ortak bir önerge verin. Ereğli Belediye Başkanı olarak bu önergeyi verdikten sonra bütün sivil toplum örgütlerini, belediye başkanlarını, ilçe başkanlarını, oda başkanlarını bir araya getirmek suretiyle beş milletvekilimize de onların huzurunda plaket vermeyi ve teşekkür etmeyi çok arzu ediyorum. Bize Ankara'ya gel diyorsanız, tüm ekibimizle hazırız. Mutlaka 100'üncü yılda Alemdar'a İstiklal Madalyasını, gazi unvanını almamız lazım, meclisten çıkartmamız lazım. Sizler bu işe ön ayak olun, biz de emirlerinize amadeyiz. Beş milletvekilimize de Ereğli halkının duygularını arz ediyorum."



Başkan Posbıyık, Kaymakam İsmail Çorumluoğlu'nun şehir dışında bulunması nedeniyle davete katılamadığını belirterek, "Sayın Kaymakamımız 100. Yıl e-sempozyumuna katkıda bulunan, destek olan siz değerli dostlara ayrıca teşekkür ettiler" dedi. - ZONGULDAK