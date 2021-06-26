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Posbıyık, "8 branşta, 745 lisanslı sporcumuz var" - Son Dakika

Posbıyık, "8 branşta, 745 lisanslı sporcumuz var"

26.06.2021 20:03
Posbıyık,

Ereğli Belediyespor Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Ereğli Belediyespor Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurulda konuşan Başkan Posbıyık, Ereğli Belediyespor'un 8 branşta 745 lisanslı sporcusunun olduğunu belirterek "Ereğli Belediyespor'u bir üst lige çıkarmak için bu yıl Allah'ın izniyle hep beraber elimizden gayreti göstereceğiz." dedi.

Kdz. Ereğli Belediyespor Olağan Genel Kurulu yapılarak yeni yönetim göreve başladı. Genel Kurula, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Taner Gün, Kdz. Ereğli Belediye ve Belediyespor Kulüp Başkanı Halil Posbıyık ile Ereğli'de görev yaptığı sırada Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Huzeyfe Yücedağ katıldı.

Toplantıda konuşan Belediye ve Kulüp Başkanı Halil Posbıyık, Kulüp 2. Başkanı İhsan Yazıcıoğlu'nun sevk ve idaresindeki önceki yönetimin tüm zorluklara rağmen güzel çalışmalara imza attığını söyledi.

Belediye Spor Kulübü olarak erkek ve kadın futbolun yanı sıra basketbol, voleybol ve boks branşlarında da faaliyet gösterdiklerini ifade eden Posbıyık, kulüp bünyesinde 750'ye yakın lisanslı sporcu olduğunu açıkladı.

Transfer çalışmalarından da söz eden Posbıyık, menajerlerin çeşitli illerde görevlendirildiğini ve futbolcu gözlemlerini sürdürdüklerini söyledi.

Menajerlerin tavsiye ettiği oyunculardan tüm yönetim kurulu üyelerinin de haberi olacağını vurgulayan Posbıyık, yeni dönemde iletişimi en üst seviyede tutacaklarını belirtti.

Yeni yönetimden beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayan ve her türlü sıkıntılarında yanlarında olacağını ifade eden Posbıyık, "Bu işe gönül vermiş insanlar ellerini ceplerine atarken, kulübümüze 1 lira dahi katkısı olmayanlar ise car car konuşuyorlar. Tabii biz bunlara takılıp kalmayacağız, önümüze bakacağız. Aslında bu iş sadece maddiyatla bitmiyor, maneviyat da çok önemli. Ruh olması lazım. Yönetim Kurulu Üyesi olması için teklif götürdüğümüz arkadaşlarımıza, kulübümüzün durumunu anlattık. Sağ olsunlar hiçbiri görev almaktan kaçmadı. Kulübümüzün yeni yönetim kurulu üyeleri, inşallah önceki yönetim kurulu üyelerimizden aldıkları bayrağı daha yukarılara taşıyarak başta futbol olmak üzere diğer branşlarda da başarılara imza atacaklardır. Genel Kurulumuzun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Posbıyık'ın ardından konuşan Kaymakam Çorumluoğlu ise Kdz. Ereğli Belediye Spor Kulübü'nün her zaman yanında olacağını "Risk ise risk, sorumluluksa sorumluluk, imza ise imza. Şahsım ve bana bağlı birimler, kulübümüzün her zaman yanında olacaktır" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında özellikle futbol branşına yüksek paralar harcandığını belirten Çorumluoğlu, bunun karşılığının skorlara yansıması gerektiğini vurguladı.

Kaymakam Çorumluoğlu açıklamasında:

"Kulübümüzde görev alan arkadaşlarımızın çoğu iş insanı, yoğun çalışıyorlar, vakitleri yok, ailelerinin rızıklarını bu kulüp için harcıyorlar. Ama bir bakıyorsunuz, sahaya çıkan bir futbolcu 'ben kırmızı kart göreyim de bir dahaki maçta oynamayayım yada şu maç bitse de ilime, ilçeme geri döneyim derdinde. Başkanın da ifade ettiği gibi bu iş aslında maddiyatla bitmiyor, takım ruhunu taşımak da çok önemli. Bu bağlamda, ben İlçe Kaymakamı olarak ve bana bağlı birimler adına kulübümüze her konuda destek olacağımıza söz veriyorum. Riskse risk, sorumluluksa sorumluluk, imzaysa imza. Kulübümüzü bir üst noktaya çıkarmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporlanın okunması ve ibrazının ardından, tek liste ile gidilen seçimde İhsan Yazıcıoğlu Kdz. Ereğli Belediye Spor Kulübü'nün 2. Başkanlığına yeniden seçilirken, yönetim kurulunda ise şu isimler yer aldı: Yaşar Eroğlu, Ahmet Türk, Kerim Sağlam, Hakan Mısırlı, İdris Gülay, Ayhan Günaydın, İbrahim Sağ, Erdal Akbaba, Ufuk Çakmak, Sercan Demir, Levent Çiftgül, Feridun Çetin, Fatih Çapar, Emin Sezgin, Volkan Türkoğlu, Özgen Aydın, Satılmış Yiğit, Sertan Kuzu, Tarkan Atik, Oğuz Cömert, Deniz Koca, Muhammet Ali Ateş, Halit Aydın, Recep Köksal, Serkan Aydemir, Ali Ceylan.

Denetim Kurulu: Hasan Hasçelik, Mustafa Sevinç, Aydın Çakır.

ASKF Delegeleri: İhsan Yazıcıoğlu, Ufuk Çakmak, Deniz Koca.

Genel Kurul, yeni yönetim kurulu üyelerinin günün anısına fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Posbıyık, 8 branşta, 745 lisanslı sporcumuz var
Posbıyık, 8 branşta, 745 lisanslı sporcumuz var
Posbıyık, 8 branşta, 745 lisanslı sporcumuz var
Posbıyık, 8 branşta, 745 lisanslı sporcumuz var
Posbıyık, 8 branşta, 745 lisanslı sporcumuz var

Cumhuriyet Başsavcılığı, Ereğli Belediyespor, Ereğli, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Posbıyık, '8 branşta, 745 lisanslı sporcumuz var' - Son Dakika Spor


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