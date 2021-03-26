Posbıyık, "CHP'den ayrılacağım yorumları spekülasyon" - Son Dakika

Posbıyık, "CHP'den ayrılacağım yorumları spekülasyon"

26.03.2021 14:48
Posbıyık,

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, son günlerde siyasi kulislerde ve kamuoyunda CHP'den ayrılıp bir başka partiye geçeceği yönündeki değerlendirmelere cevap verdi.

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, son günlerde siyasi kulislerde ve kamuoyunda CHP'den ayrılıp bir başka partiye geçeceği yönündeki değerlendirmelere cevap verdi.

Bir çok partiden çok defa teklifler aldığını ve bunun da normal karşılanması gerektiğini belirten Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, son günlerde hakkında çıkan haberlere yönelik açıklama yaptı. Posbıyık açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde parti değiştireceğim yolunda birbiri ardına yorumlar yapıldığını, anketler düzenlendiğini görüyorum. Bu konuya açıklık getirme ihtiyacı doğdu. Belediye Başkanlığı görevine seçildiğim 1994 yılından bu yana pek çok partiden teklif aldım. Siyaset hayatımda bunun çok sayıda örneği vardır. Ereğli siyasetine imzasını atmış, halkla bütünleşmiş ve 5 dönemdir belediye başkanlığı yapmakta olan bir isim olarak partilerden teklif almam çok normal ve doğal bir durumdur. Dört eğilimi içinde barındıran ANAP'ın sosyal demokrat kanadında yer aldığım dönemde de Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçtiğim tarihte de hep aynı düşünceleri savundum. Her zaman cumhuriyetin temel ilkelerine, kuruluş felsefesine, milli ve manevi değerlere bağlı bir insan oldum. Amacım Ereğli'ye hizmet etmektir. ANAP'ın baraj altında kaldığı dönemde de CHP'den belediye başkanı seçildiğim zaman da benim hep bir başka partiye geçeceğim söylentileri çıkmıştır. Bu çok normaldir. Ereğli halkıyla gönül birliği yapmış, Ereğli için mücadele eden bir insanım. Bunlar, politikanın doğal akışı içinde karşılanması gereken durumlardır. Şimdi benzer bir gündemle yine karşı karşıyayız. Ben Ereğli halkına söz verdiğim hizmetleri gerçekleştirmek için, 5 yıllığına seçildiğim belediye başkanlığı görevime büyük şevk ve gayretle devam ediyorum. Bu pandemi koşulları içinde, bütün zorluklara rağmen yapılabilecek en güzel işleri yapmaya çalışıyorum. Belediye başkanı seçildikten sonra, her zaman partiler üstü bir bakışla halka hizmeti öncelikli gören bir anlayışa sahip oldum. Bana oy veren- vermeyen herkesin belediye başkanı olmaya gayret ediyorum. Yapılan yorumları ben de dikkatle izliyorum. Ancak partim CHP'den ayrılacağım yolundaki değerlendirmeler spekülasyondan ibarettir." - ZONGULDAK

Posbıyık, CHP'den ayrılacağım yorumları spekülasyon

Cumhuriyet Halk Partisi, Halil Posbıyık, Zonguldak, Ereğli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Posbıyık, 'CHP'den ayrılacağım yorumları spekülasyon' - Son Dakika


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