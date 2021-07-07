Posbıyık: "Ereğli'de bana ait olan asfalt rekorunu kıracağız" - Son Dakika

- Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, "AK Partili, CHP'li Meclis üyeleriyle kararlıyız, önümüzdeki yaz Ereğli'de bana ait olan asfalt rekorunu kıracağız. Asfaltsız tek nokta bırakmayacağım. Hazırlıkları yapmaya başladık" dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Halil Posbıyık, belediyenin yaptığı diğer projeler ve hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Posbıyık açıklamasında, "Barış Plajı'nda inanılmaz bir ortam çıktı. Saklı bir bölge vardı, orada duvarlarla çevriliydi. Oraları düzenledik, mesire alanına kadar müthiş bir koy çıktı. Hızla ilerledik ekiplerimiz ayın 18'ine kadar orayı bitirmeye çalışıyorlar. Havuz bitti, su doldurma noktasına geldik. Aqua park imalatı yapılıyor. Çok büyük bir Aqua park yapıyoruz. 12'sinde tırlarla aqua parkın parçaları gelmeye başlayacak ve montajı yapılacak. Burayı, Batı Karadeniz'in hijyen bakımından ve güzellik bakımından tek plajı haline getiriyoruz. Orada cankurtaran güvenlikçi, sağlıkçı, temizlikçi, garson, sigortalı işçilere dünyanın parasını harcıyoruz. Buradan para kazanmıyoruz. Tuvaletlerin temizliği, bakım, tamamen hizmet anlayışıyla yapılan bir iş. Plajın kenarından 15 metre içine kolonları dikelim, beton dökelim. Altına soyunma odaları, otopark yapalım, dedik. Geçiş hakkını alamadık, daha Karayolları'ndan izin vermelerini bekliyoruz. Güzel bir kumsal, burayı da katabilirsek bu plajlar bizden sonraki nesillere bir armağan olacak, müthiş bir olay" dedi.

Kreş ve balık restoranı projesi hakkında da bilgiler veren Posbıyık, " Erdemir'den aldığımız iki yerimiz var. Yurt için 88 evleri almıştık. Bir de Erdemir İlkokulu'nun karşısında yolun altındaki yerimize bir kreş yapıyoruz. Etrafı tarım arazisi, çiçeklerle, hayvanlarla çocuklar iç içe yaşasınlar diye. Erdemir Ofis yanındaki alanda restoranımız ilerliyor, denize sıfır, bölgenin en güzel restoranı olacağına inanıyorum. Kolonları dikilmeye başlandı. Sonbaharda bize teslim edecekler. Kurban bayramı öncesi vatandaşlarımızı karşılamak için bol miktarda gıda kolisi dağıtacağız. Arife günü geleneksel mevlidimiz var, çiçek dağıtımı yapılacak mezarlıkta. Kazanlarda pilav üstü et dağıtacağız. Yeni Belen'deki şehir mezarlığında inanılmaz bir çalışma var. Şehit mezarlığı için alanı ortaya çıkardık. Yüksek bir tepede yapıyoruz. Şehitler Derneği Başkanı ve Genelkurmay'la birlikte bu konuda çalışma yapıyoruz. Sünnet şöleni için dün startı verdik. İki senelik aradan sonra pandemi dolayısıyla inanılmaz müracaat var. Yetkili insanlar 'köylerden de başvuru al' diye rica ediyorlar ama nasıl sığdıracağız bilmiyorum, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ata tohumu çalışmalarımız son hızla devam ediyor. İkinci evreyi tamamlıyoruz, önümüzdeki yazdan itibaren tohum dağıtmaya başlayacağız" dedi.

"Önümüzdeki yaz asfalt rekoru kıracağız"

Başkan Posbıyık sözlerine şöyle devam etti: "AK Partili, CHP'li Meclis üyeleriyle kararlıyız, önümüzdeki yaz Ereğli'de bana ait olan asfalt rekorunu kıracağız. Asfaltsız tek nokta bırakmayacağım. Hazırlıkları yapmaya başladık, bu yaz için 12 bin ton sıcak asfalt, 120 bin metrekare serpme asfalt ihaleleri bitti. Yakında çalışmalara başlıyoruz ama önümüzdeki yaza hazırlıklarımızı yapıyoruz ve Ereğli'de asfalt rekorları kırılacak. Hiçbir yerde asfaltsız tek bir nokta bırakmayacağız Allah nasip ederse. Belediyemiz ile Köylere Hizmet Götürme Birliği arasında protokol imzalandı. Kaymakam Bey'in başkanlığında yaklaşık 15 köye belediyemiz içme suyu arıtma tesisi ve isale hattından içme ve kullanma suyu veriliyor. Köylerimiz de aynen şehirde yaşayan insanlar gibi arıtılmış içme suyu kullanacak. Abdi, Bakırlık, Çayırlı, Danişmentli, Dedeler, Esenler, Gebe, Halaşlı, Işıklı, İmranlar, Osmanlar, Pembeciler Ruşenler, Yunuslu, Zindancılar Köylerine protokolü yaptık su vermeye biz hazır vaziyetteyiz."

Belediye Başkanı Posbıyık, "Belediyenin, Erdemir sineması altında 6 bin 300 metrekare yeri var. Bu bölgeye avam projesi yapıldı ihaleye verdik. Projeyi alır almaz hemen ihaleye çıkacağız. Çok muhteşem bir yer zaten yeşil alan olarak bize verildiği için kısıtlı ölçüde inşaat yapabiliyoruz daha ziyade doğal havayı teneffüs etmek için. Buraya bahçeli kafe yapacağız. Sanat sokağına resim-fotoğraf galerisi yapmak istiyoruz. Ereğli'ye gelen turistler festivali soruyor. Festivalde ödül alan ünlüleri, coşkuyu, hamsi festivalini, bıcırıklar şenliğini, Ereğli'de yapılan etkinlikleri, sosyal etkinlikleri burada hem halkımıza hem kentimize gelen yerli turistlere, konuklarımıza anlatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

(İsmail Yasin Akçın/İHA)