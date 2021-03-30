Posbıyık: Ereğli'nin sesini yükseltecek yönetimlere ihtiyacı var" - Son Dakika

Posbıyık: Ereğli'nin sesini yükseltecek yönetimlere ihtiyacı var"

30.03.2021 18:20
Posbıyık: Ereğli'nin sesini yükseltecek yönetimlere ihtiyacı var

Zonguldak'ın Ereğli Gazeteciler Derneği başkanı Şafak Erel ve EGD yönetimi Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret etti.

Zonguldak'ın Ereğli Gazeteciler Derneği başkanı Şafak Erel ve EGD yönetimi Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret etti.

Ziyarette kent gündemine ilişkin açıklama yapan Başkan Posbıyık, "Ereğli sosyal, ekonomik, kültürel yönden devamlı olarak çöküyor. Siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütleri bir talepte bulunmuyorlar. Onun için Ereğli'nin demokratik kurallar içerisinde sesini yükseltecek yönetimlere ihtiyacı var" dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Gazeteciler Derneği kongresinde göreve gelen Şafak Erel başkanlığındaki EGD yönetimini başkanlık makamında kabul etti.

EGD Başkanı Şafak Erel, gerçek işi gazetecilik olan yeni yüzlerle göreve geldiklerini belirterek, "Amacımız öncelikle kendi içimizde birlik ve beraberliği sağlamak. Derneğimizde meslekten olan arkadaşlarımızla yol yürümek. Bununla birlikte öncelikli olarak Ereğli'nin sorunları konusunda çalışmalarda bulunmak. EGD yönetimi olarak bugüne kadar gazetecilere verdiğiniz desteklerden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Ereğli için yapılacak her türlü çalışmada sizlerle birlikte olacağımızı bildirmek istiyoruz" dedi.

Başkan Posbıyık, EGD yönetimine görevlerinde başarılar dileyerek kent gündemiyle ilgili mesajlar verdi. Ereğli'de demokratik kurallar içerisinde sesini yükseltecek yönetimlere ihtiyaç olduğunu belirten Posbıyık, şunları söyledi:

"Ereğli'nin birlik beraberliğe ihtiyacı var. Herkes bana kavgacı diyor ama aslında demokratik haklarını kullanan, bölgesi için taleplerde bulunan, sesini yüksek tutan ama demokratik kurallara uyan insanlara kavgacı denmez. Asıl sinsi sinsi kavga eden insanlara kavgacı denir. Onlar memleketi yok ederler, bitirirler. Bu memlekette nedense ikinci yol daha çok tercih ediliyor. Demokratik kurallar içerisinde memleketi için çalışmak, mesleğinin kurallarını yerine getirmek dururken, birbirine pislik atmak suretiyle sessiz, sakin geri çekilerek vaziyet idare ediliyor, bol bol dedikodu yapılıyor. Ereğli de bu yüzden sosyal, ekonomik, kültürel yönden devamlı olarak çöküyor. Böyle giderse çökmeye devam edecek. Çünkü talep yok, istek yok. Herkes hayatından memnun. Siyasi parti ilçe başkanları talepte bulunmuyor, milletvekilleri talepte bulunmuyor, il başkanları talepte bulunmuyor, sivil toplum örgütleri de talepte bulunmuyor. Seslerini yükseltmiyorlar. Onun için hep beraber mücadele vermemiz lazım. Ereğli'nin demokratik kurallar içerisinde sesini yükseltecek yönetimlere ihtiyacı var."

Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği Başkanı Şafak Erel ve yönetim kurulu üyeleri Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'na ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Erel ziyarette dernek olarak yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında bilgiler verirken, Ereğli menfaatine olan her işe destek olacaklarını ifade etti. Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, EGD Başkanı Şafak Erel ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti, başarılar diledi. - ZONGULDAK

Posbıyık: Ereğli'nin sesini yükseltecek yönetimlere ihtiyacı var
Posbıyık: Ereğli'nin sesini yükseltecek yönetimlere ihtiyacı var

İsmail Çorumluoğlu, Halil Posbıyık, Zonguldak, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Posbıyık: Ereğli'nin sesini yükseltecek yönetimlere ihtiyacı var' - Son Dakika


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