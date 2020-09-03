Posbıyık "Ereğlimize 2 bin kişilik yeni istihdam imkanı doğacak" - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediyesi Halil Posbıyık başkanlığında 2020 yılı Eylül ayı Meclis toplantısının 2.oturumunu gerçekleştirdi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, şehre yatırımcıları çekmek için büyük çalışma içinde olduklarını belirterek, "İş insanlarını davet ediyor, Ereğli'yi tanıtıyor, yatırım ortamını sağlamak için Kaymakamımızla birlikte elbirliğiyle gayret gösteriyoruz. Gengroup ve Copa firmalarının yatırımlarıyla Ereğli'mize 2 bin kişilik yeni istihdam imkanı doğacak" dedi.

Kdz. Ereğli Belediyesi'nin, Eylül 2020 Meclis toplantısı iki gün süren çalışmaların ardından tamamlandı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Meclis Toplantısı'nın ikinci gününde müjdeli haberler verdi. Posbıyık'ın açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "İki güzel haberle sözlerime başlamak istiyorum. Bir çalışma yapıyoruz. Sanayicilerin Ereğli'ye gelmesi için büyük gayret içerisindeyiz. Sayın Kaymakamımız ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimiyle birlikte hareket ediyoruz. Biz fahri olarak, tanıdıklarımız vasıtasıyla büyük firmaların burada yatırım yapmaları için gayret gösteriyoruz. Onları davet ediyoruz. Ereğli'yi anlatıyoruz, gezdiriyoruz, ikna etmeye çalışıyoruz. Burada Batu Müftüoğlu'nun da hakkını vermem lazım, birkaç fabrika sahibi arkadaşıyla bizleri tanıştırdı. Mustafa Çevik öncülük yaptı. Onlara Ereğli'yi gezdirdik. Ereğli'deki durumu gördüler, mutlu oldular tabi. OSB'de yer bulma sıkıntısı var. Birçok insan 5 yıllığına yer almış ama hiçbir yatırım yapmıyor. Arazi boş ama sahipli gözüktüğü için yatırımlarda gecikmeler yaşanıyor. OSB yönetimi bunu çözmeye çalışıyor. Gengroup Şirketler topluluğu ile görüştük. Batu Beyin arkadaşları bunlar. Ereğli'ye davet ettik. Kendileriyle görüştük, Mustafa Çevik öncülük yaptı. Gengroup'un, Organize Sanayi Bölgesi'nde kuracağı endüstriyel tesisinde sera sistemleri üretimi için gerekli tüm makine, ekipman ve çalışma lobileri olacak. Makine ve ekipmanlar arasında otomatik kalıplama, köprü vinçleri, bükme makineleri, bükme presleri, kanal ve profil üretimi için profil hatları, otomatik yükleme cihazları için presler, hidrolik masalar ve diğer ekipmanlar bulunuyor. Greencon, tarım için gerekli hava, ısı, ışık, nem dengesinin iklimlendirme kontrolünü sağlayan yüksek teknolojili modern sera projelerine imza atıyor.

Kdz. Ereğli OSB'ye kuracağı tesiste yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlayacak. Bu firma daha evvel Antalya'daydı. Malzemesinin çoğunu Ereğli'den, Tat Metal'den alıyor. Aynı zamanda bütün Türk Cumhuriyetlerine ihracat yapıyor. Kendisi seracılık yapmıyor, büyük seraların imalat işlemlerini ve ihracat yapıyor. Bu bölgede dahi ustalar olduğu için onları ikna ettik. Aynı zamanda malzemelerin büyük bölümünü de Ereğli'deki fabrikalardan aldığı için burada işlemlere başladılar. Tahmin ediyorum fiili olarak da yatırıma başlamak üzereler. Bu, hayırlı olsun Ereğli'ye. Tabii Kaymakam beyin ve OSB yönetiminin büyük yardımı sayesinde oldu. Biz sadece aracılık yapıyoruz. Bölgemizde istihdamı artırmak için ara bulmaya çalışıyoruz. Yine 1992 yılında Kemal Coşkunöz tarafından kurulan COPA Isı Sistemleri, Türkiye'nin en büyük kapasiteli çelik panel radyatör üreticilerinden birisi ve 18 yıldır ihracatta lider konumda. Onlar da Ereğli'ye yatırım için yola çıktı. Copa, Bursa Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 26 bin metrekarelik modern üretim tesisinde yüzde 100 Türk sermayesi ile yılda 3 milyon metretül çelik panel radyatör kapasitesine sahip. Panel radyatör, dekoratif radyatör, alüminyum radyatör, havulupan, klima radyatör vanaları ve montaj aksesuar ürünleriyle 4 kıtada 40'tan fazla ülkede faaliyet gösteriyor.COPA'nın Ereğli OSB'de kuracağı 30 bin metrekarelik modern üretim tesisi ve yan sanayiyle birlikte 1500 kişiye istihdam sağlanacak. Bunun diğer ismi de Ferroli. Yani Ferroli buraya gelmiyor, diğer sistemleri buraya geliyor. Bir çok yerde fabrikaları var. Bu da Batu Müftüoğlu'nun arkadaşı, kendisiyle görüştük, buraya davet ettik, misafir ettik. Ereğli'yi de çok beğendi. OSB'de yer bulmak çok zordu ama Kaymakamımızın ve OSB'nin büyük gayretiyle özel yer tahsisi yapıldı. 40 dönüm civarında yer ayarlandı. Zorlandık baya yer olmadığı için. İki fabrikayla beraber şu andaki sanayi bölgesindeki istihdamı ikiye katlayacak kadar iş imkanı sağlama hayali içerisindeyiz. Bu arada Karasu'da Gazi Metal var. O da Batu'nun Amerika'dan arkadaşı. Kendisi buraya geldi, kendisi aynı zamanda sanatçı. Ereğli'ye iki tane sactan yaptığı heykeli hediye etti. Gazi Metal'i de davet ediyoruz. Bu haberleri size vermekten büyük mutluluk duyuyorum. Tabii bunlar OSB ile Kaymakam beyin işi, biz sadece bu sanayicilerin kentimize gelmesi için uğraşıyoruz. Düzce böyle gelişti. Orada siyasi parti ayrımı olmaksızın bütün siyasi partiler, başkanla, valiyle yatırımcıyı davet ettiler. Teşvik de aldılar, çok ilerlediler. Hayırlı olsun diyorum. Fakülte kampüs alanı hızla devam ediyor. Bir terslik falan var diye merak etmeyin. Bağışlar toplanıyor. Arazide hemen hemen hiçbir sorun kalmadı. Değerli Kaymakamımızın başkanlığında hızlı bir çalışmayla kampüs alanının bütün engellemelere rağmen iyi noktaya ilerlediğini de yine güzel bir haber olarak size aktarmak isterim."

Gündem dışı konuşma ardından, gündemdeki maddelere geçildi. Çilek Halk Otobüsleri Kooperatifi'nin şehir içi toplu taşıma ücretlerine zam yapılması talebi Belediye Meclis üyelerinin oybirliğiyle reddedildi. Gündemde bulunan diğer maddeler görüşülerek karara bağlandı. - ZONGULDAK