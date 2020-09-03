Posbıyık "Ereğlimize 2 bin kişilik yeni istihdam imkanı doğacak" - Son Dakika

Posbıyık "Ereğlimize 2 bin kişilik yeni istihdam imkanı doğacak"

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediyesi Halil Posbıyık başkanlığında 2020 yılı Eylül ayı Meclis toplantısının 2.oturumunu gerçekleştirdi.

Posbıyık

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediyesi Halil Posbıyık başkanlığında 2020 yılı Eylül ayı Meclis toplantısının 2.oturumunu gerçekleştirdi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, şehre yatırımcıları çekmek için büyük çalışma içinde olduklarını belirterek, "İş insanlarını davet ediyor, Ereğli'yi tanıtıyor, yatırım ortamını sağlamak için Kaymakamımızla birlikte elbirliğiyle gayret gösteriyoruz. Gengroup ve Copa firmalarının yatırımlarıyla Ereğli'mize 2 bin kişilik yeni istihdam imkanı doğacak" dedi.

Kdz. Ereğli Belediyesi'nin, Eylül 2020 Meclis toplantısı iki gün süren çalışmaların ardından tamamlandı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Meclis Toplantısı'nın ikinci gününde müjdeli haberler verdi. Posbıyık'ın açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "İki güzel haberle sözlerime başlamak istiyorum. Bir çalışma yapıyoruz. Sanayicilerin Ereğli'ye gelmesi için büyük gayret içerisindeyiz. Sayın Kaymakamımız ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimiyle birlikte hareket ediyoruz. Biz fahri olarak, tanıdıklarımız vasıtasıyla büyük firmaların burada yatırım yapmaları için gayret gösteriyoruz. Onları davet ediyoruz. Ereğli'yi anlatıyoruz, gezdiriyoruz, ikna etmeye çalışıyoruz. Burada Batu Müftüoğlu'nun da hakkını vermem lazım, birkaç fabrika sahibi arkadaşıyla bizleri tanıştırdı. Mustafa Çevik öncülük yaptı. Onlara Ereğli'yi gezdirdik. Ereğli'deki durumu gördüler, mutlu oldular tabi. OSB'de yer bulma sıkıntısı var. Birçok insan 5 yıllığına yer almış ama hiçbir yatırım yapmıyor. Arazi boş ama sahipli gözüktüğü için yatırımlarda gecikmeler yaşanıyor. OSB yönetimi bunu çözmeye çalışıyor. Gengroup Şirketler topluluğu ile görüştük. Batu Beyin arkadaşları bunlar. Ereğli'ye davet ettik. Kendileriyle görüştük, Mustafa Çevik öncülük yaptı. Gengroup'un, Organize Sanayi Bölgesi'nde kuracağı endüstriyel tesisinde sera sistemleri üretimi için gerekli tüm makine, ekipman ve çalışma lobileri olacak. Makine ve ekipmanlar arasında otomatik kalıplama, köprü vinçleri, bükme makineleri, bükme presleri, kanal ve profil üretimi için profil hatları, otomatik yükleme cihazları için presler, hidrolik masalar ve diğer ekipmanlar bulunuyor. Greencon, tarım için gerekli hava, ısı, ışık, nem dengesinin iklimlendirme kontrolünü sağlayan yüksek teknolojili modern sera projelerine imza atıyor.

Kdz. Ereğli OSB'ye kuracağı tesiste yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlayacak. Bu firma daha evvel Antalya'daydı. Malzemesinin çoğunu Ereğli'den, Tat Metal'den alıyor. Aynı zamanda bütün Türk Cumhuriyetlerine ihracat yapıyor. Kendisi seracılık yapmıyor, büyük seraların imalat işlemlerini ve ihracat yapıyor. Bu bölgede dahi ustalar olduğu için onları ikna ettik. Aynı zamanda malzemelerin büyük bölümünü de Ereğli'deki fabrikalardan aldığı için burada işlemlere başladılar. Tahmin ediyorum fiili olarak da yatırıma başlamak üzereler. Bu, hayırlı olsun Ereğli'ye. Tabii Kaymakam beyin ve OSB yönetiminin büyük yardımı sayesinde oldu. Biz sadece aracılık yapıyoruz. Bölgemizde istihdamı artırmak için ara bulmaya çalışıyoruz. Yine 1992 yılında Kemal Coşkunöz tarafından kurulan COPA Isı Sistemleri, Türkiye'nin en büyük kapasiteli çelik panel radyatör üreticilerinden birisi ve 18 yıldır ihracatta lider konumda. Onlar da Ereğli'ye yatırım için yola çıktı. Copa, Bursa Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 26 bin metrekarelik modern üretim tesisinde yüzde 100 Türk sermayesi ile yılda 3 milyon metretül çelik panel radyatör kapasitesine sahip. Panel radyatör, dekoratif radyatör, alüminyum radyatör, havulupan, klima radyatör vanaları ve montaj aksesuar ürünleriyle 4 kıtada 40'tan fazla ülkede faaliyet gösteriyor.COPA'nın Ereğli OSB'de kuracağı 30 bin metrekarelik modern üretim tesisi ve yan sanayiyle birlikte 1500 kişiye istihdam sağlanacak. Bunun diğer ismi de Ferroli. Yani Ferroli buraya gelmiyor, diğer sistemleri buraya geliyor. Bir çok yerde fabrikaları var. Bu da Batu Müftüoğlu'nun arkadaşı, kendisiyle görüştük, buraya davet ettik, misafir ettik. Ereğli'yi de çok beğendi. OSB'de yer bulmak çok zordu ama Kaymakamımızın ve OSB'nin büyük gayretiyle özel yer tahsisi yapıldı. 40 dönüm civarında yer ayarlandı. Zorlandık baya yer olmadığı için. İki fabrikayla beraber şu andaki sanayi bölgesindeki istihdamı ikiye katlayacak kadar iş imkanı sağlama hayali içerisindeyiz. Bu arada Karasu'da Gazi Metal var. O da Batu'nun Amerika'dan arkadaşı. Kendisi buraya geldi, kendisi aynı zamanda sanatçı. Ereğli'ye iki tane sactan yaptığı heykeli hediye etti. Gazi Metal'i de davet ediyoruz. Bu haberleri size vermekten büyük mutluluk duyuyorum. Tabii bunlar OSB ile Kaymakam beyin işi, biz sadece bu sanayicilerin kentimize gelmesi için uğraşıyoruz. Düzce böyle gelişti. Orada siyasi parti ayrımı olmaksızın bütün siyasi partiler, başkanla, valiyle yatırımcıyı davet ettiler. Teşvik de aldılar, çok ilerlediler. Hayırlı olsun diyorum. Fakülte kampüs alanı hızla devam ediyor. Bir terslik falan var diye merak etmeyin. Bağışlar toplanıyor. Arazide hemen hemen hiçbir sorun kalmadı. Değerli Kaymakamımızın başkanlığında hızlı bir çalışmayla kampüs alanının bütün engellemelere rağmen iyi noktaya ilerlediğini de yine güzel bir haber olarak size aktarmak isterim."

Gündem dışı konuşma ardından, gündemdeki maddelere geçildi. Çilek Halk Otobüsleri Kooperatifi'nin şehir içi toplu taşıma ücretlerine zam yapılması talebi Belediye Meclis üyelerinin oybirliğiyle reddedildi. Gündemde bulunan diğer maddeler görüşülerek karara bağlandı. - ZONGULDAK

Halil Posbıyık, Eylül, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 16:51 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Posbıyık 'Ereğlimize 2 bin kişilik yeni istihdam imkanı doğacak' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fenomen Reynmen, Çağla Demir ile yeni aşka yelken açtı Türkiye'den NATO'nun Doğu Akdeniz açıklamasına yanıt: Yunanistan'la ön koşulsuz diyaloğa hazırız Fransa gerilimi tırmandırıyor! Donanmanın en güçlü silahı Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı Atina hükümeti, NATO'nun "Türkiye ve Yunanistan teknik görüşme yapacak" açıklamasını yalanladı Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, cesur tatil pozlarıyla nefes kesti Uşak'ta iki mahalleyi tehdit eden orman yangını kontrol altına alınamadı Ölüm orucundaki avukat Aytaç Ünsal hakkında tahliye kararı verildi Vaka sayısında başı çekiyor! İşte Ankara'nın korkutan koronavirüs yoğunluk haritası Leipzig'in istediği Alexander Sörloth, Trabzonspor'dan ayrılmak için izin istedi Güzel oyuncu İlayda Akdoğan, bikinili paylaşımlarıyla göz kamaştırıyor Galatasaray, Arda Turan'ın 9 yıl sonra Türk Telekom Stadyumu'nda gol attığı maçta Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bahçeli'den her türlü sürprize hazır olmalı Fenerbahçe, Tolgay Arslan'ın sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladı Meteoroloji 18 ili uyardı! Sıcaklık rekorları kırılacak Fenerbahçe'den ayrılan Mevlüt Erdinç, Fatih Karagümrük ile 2 yıllığına anlaştı
17 yaşındaki Zeynep ailesini görmek istediği için kocası tarafından öldürülmüş 17 yaşındaki Zeynep ailesini görmek istediği için kocası tarafından öldürülmüş         
16:53
Son Dakika: Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhiyle ilgili Diyanet'ten açıklama: Zalim ellerle mücadele hepimizin görevi Son Dakika: Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhiyle ilgili Diyanet'ten açıklama: Zalim ellerle mücadele hepimizin görevi         
16:17
Sosyal medyadan Suriyelilerle ilgili paylaşım yapan Gökhan Özoğuz hakkında suç duyurusunda bulunuldu Sosyal medyadan Suriyelilerle ilgili paylaşım yapan Gökhan Özoğuz hakkında suç duyurusunda bulunuldu         
16:11
Son dakika: Almanya'da bir evde 5 çocuğun cansız bedeni bulundu Son dakika: Almanya'da bir evde 5 çocuğun cansız bedeni bulundu         
16:01
Ünlü restoran sahibi Cevat Dev'in oğlu Barış Dev, evinde ölü bulundu Ünlü restoran sahibi Cevat Dev'in oğlu Barış Dev, evinde ölü bulundu         
15:58
Yılın ilk sekiz ayında en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu Yılın ilk sekiz ayında en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu         
15:27
Adana'da sıcaklardan dolayı telefonlar dahi çekmiyor Adana'da sıcaklardan dolayı telefonlar dahi çekmiyor         
15:15
Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın, ödeyeceği miktarı açıkladı Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın, ödeyeceği miktarı açıkladı         
15:06
Ortalığı kan gölüne çevirip intihar eden astsubayın kurbanlarına kalp masajı yapıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı Ortalığı kan gölüne çevirip intihar eden astsubayın kurbanlarına kalp masajı yapıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı         
14:51
Aniden ortaya çıkan yılan, çalışana saldırdı! Kapalıçarşı'daki panik anları kamerada Aniden ortaya çıkan yılan, çalışana saldırdı! Kapalıçarşı'daki panik anları kamerada         
14:49
Son Dakika: Binali Yıldırım ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı Son Dakika: Binali Yıldırım ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı         
14:33
Silikon taktıran oyuncu Georgia Harrison, herkesin içinde göğüslerini gösterdi Silikon taktıran oyuncu Georgia Harrison, herkesin içinde göğüslerini gösterdi         
14:12
Son ankette Erdoğan ve İmamoğlu arasındaki fark 3 puana kadar düştü Son ankette Erdoğan ve İmamoğlu arasındaki fark 3 puana kadar düştü         
14:11
Ünlü gurme Mehmet Yaşin trafik kazası geçirdi Ünlü gurme Mehmet Yaşin trafik kazası geçirdi         
14:08
Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı         
13:37
Yunanistan'da hedef gösterilen muhabir yaşananları canlı yayında anlattı: Polis, dışarı çıkmayın dedi Yunanistan'da hedef gösterilen muhabir yaşananları canlı yayında anlattı: Polis, dışarı çıkmayın dedi         
13:31
Henüz 17 yaşındaydı! Cam silmek için çıktığı 4. kattan beton zemine çakıldı Henüz 17 yaşındaydı! Cam silmek için çıktığı 4. kattan beton zemine çakıldı         
12:53
Mutlu çifti düğüne sayılı gün kala ölüm ayırdı! Kına gecesindeki son görüntüleri yürek burktu Mutlu çifti düğüne sayılı gün kala ölüm ayırdı! Kına gecesindeki son görüntüleri yürek burktu         
12:53
Kendisinden haber alınamayan çobanın cansız bedeni kayalıklar arasında bulundu Kendisinden haber alınamayan çobanın cansız bedeni kayalıklar arasında bulundu         
12:11
Sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma giren genç başına tabanca dayadı Sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma giren genç başına tabanca dayadı         
12:03
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sözde tarikat lideri ile fotoğrafı ortaya çıkan Gökçek, sosyal medyada gündem oldu Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sözde tarikat lideri ile fotoğrafı ortaya çıkan Gökçek, sosyal medyada gündem oldu         
11:26
Eşini doğuma gönderip başka bir kadınla düğün yapan adamın savunması Esra Erol'u kızdırdı Eşini doğuma gönderip başka bir kadınla düğün yapan adamın savunması Esra Erol'u kızdırdı         
11:19
Müridin çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat lideri Müridin çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat lideri "Devlete sızalım" demiş         
10:23
Gizlice girdiği evde eşini ve onun patronunu vuran zanlıyı avukatlar savunmak istemedi Gizlice girdiği evde eşini ve onun patronunu vuran zanlıyı avukatlar savunmak istemedi         
10:07
Ölümden kıl payı kurtuldu! Hızla gelen otomobilin tırın altına girdiği anlar kamerada Ölümden kıl payı kurtuldu! Hızla gelen otomobilin tırın altına girdiği anlar kamerada         
09:35
Acun Ilıcalı ile 18 yıl önceki fotoğrafını paylaşan Nurgül Yeşilçay, görenleri kahkahaya boğdu Acun Ilıcalı ile 18 yıl önceki fotoğrafını paylaşan Nurgül Yeşilçay, görenleri kahkahaya boğdu         
09:21
Karayılan dertli! Sığınacak delik arayan teröristler, kamufle olsalar da İHA'lardan kaçamıyor Karayılan dertli! Sığınacak delik arayan teröristler, kamufle olsalar da İHA'lardan kaçamıyor         
08:58
Arkadaşının eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başlayan Berrak Tüzünataç isyan etti: Artık rahat bırakın beni Arkadaşının eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başlayan Berrak Tüzünataç isyan etti: Artık rahat bırakın beni         
08:58
Kadirov, 22 yaşındaki kızını bakan yardımcısı yaptı Kadirov, 22 yaşındaki kızını bakan yardımcısı yaptı         
08:49
Almanya'da ülke bayraklarını yere çizen sanatçı Türk bayrağını asmayı tercih ediyor Almanya'da ülke bayraklarını yere çizen sanatçı Türk bayrağını asmayı tercih ediyor         
08:33
Cinnet geçiren adam, önce oğlunu sonra karısını öldüresiye dövdü Cinnet geçiren adam, önce oğlunu sonra karısını öldüresiye dövdü         
08:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2020 23:17:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Posbıyık "Ereğlimize 2 bin kişilik yeni istihdam imkanı doğacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei