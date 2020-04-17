Posbıyık, eski cumhurbaşkanı için anma mesajı yayınladı - Son Dakika

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Posbıyık, eski cumhurbaşkanı için anma mesajı yayınladı
7 saat önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 8. Cumhurbaşkanı ve Eski Başbakanlardan Merhum Turgut Özal'ın ölümünün 27. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayınladı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 8. Cumhurbaşkanı ve Eski Başbakanlardan Merhum Turgut Özal'ın ölümünün 27. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayınladı. Posbıyık mesajında şu ifadelere yer verdi: "Siyasete girmemde ve yaşadığım kente hizmet edebilme şansı elde etmemde büyük rolü olan Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı ve Eski Başbakanlardan Merhum Turgut Özal'ı ölümünün 27. Yılında saygıyla anıyorum. Mekanı cennet olsun." - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 04:25 Kaynak: İHA
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