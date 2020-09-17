Posbıyık Gaziler Günü'nü kutladı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Posbıyık, mesajında şu görüşlere yer verdi: "Canları pahasına ülkemizin bağımsızlığı ve özgürlüğü için savaşan, bu uğurda ölümü göze alan kahraman gazilerimizin Gaziler Günü'nü yürekten kutluyorum. Bu vesileyle ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum. Bugünleri borçlu olduğumuz gazilerimizin mücadeleleri asla unutulmayacaktır. Bir ülke düşününki şehitlerini anmaz, gazilerine gereken saygıyı göstermezse o ülke birliğini, beraberliğini ve vatan sevgisini kaybeder. Şanlı tarihimizde her zaman gazilerimizle övündük ve övüneceğiz. Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Gazilerimizin ailelerine, yakınlarına saygılarımı sunuyor, yaşam koşullarının iyileştirilmesi için her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi ve yanlarında olacağımızı bilmelerini istiyorum. Yeni genç nesillerin, vatanseverlik ve kahramanlıkla bu ülkeye sahip çıkmaya devam edeceğinden hiç kuşkum yok. Ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyor, bu toprakları bizlere vatan kılan, bağımsızlığımızı borçlu oluğumuz tüm kahramanlara şükranlarımı sunuyorum." - ZONGULDAK