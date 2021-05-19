Posbıyık: "Gençliğimize, halkımıza güveniyoruz" - Son Dakika

Posbıyık: "Gençliğimize, halkımıza güveniyoruz"

19.05.2021 23:38
Posbıyık:

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Saat 19: 19'da halkın balkonlardan, pencerelerden katılımıyla hep birlikte saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okundu. Başkan Posbıyık, "Gençliğimize, halkımıza güveniyoruz" dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, pandemiye rağmen Kdz. Ereğli'de coşku ile kutlandı. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, eşi Neriman Posbıyık ve belediye meclis üyeleriyle araç konvoyu yaparak halkın bayramını kutladı. Saat 19: 19'da halkın balkonlardan, pencerelerden katılımıyla hep birlikte saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okundu.

Başkan Halil Posbıyık, eşi Neriman Posbıyık ve belediye meclis üyeleri belediyenin müzik aracı eşliğindeki konvoyla Bağlık Karakolu önünden başlayarak Devrim Bulvarı ve sahil boyunca halkın bayramını kutladı. Marşlar eşliğinde ilerleyen konvoyun son durağı Yöresel Evler önü oldu.

Burada saygı duruşunda bulunulup halkın balkonlardan ve pencerelerden katılımıyla hep birlikte İstiklal Marşı okundu. Belediye hoparlörlerinden İstiklal Marşı tüm Ereğli'de yankılandı.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yaptığı konuşmada Mustafa Kemal Atatürk'ün bugünlerde ne kadar büyük bir lider olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını söyledi. Posbıyık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hepiniz çok muhteşemsiniz, bayraklar çok güzel gözüküyor. Çok güzel İstiklal marşımızı okuduk hep beraber. Bu bayramların böyle değil, eskiden de olduğu gibi daha coşkulu kutlanması lazım ama pandemi yüzünden maalesef kutlayamaz olduk. Biz Kdz. Ereğli'de yine de kendi imkanlarımızla, belediyle imkanlarıyla bayramlarımızı kutlamaya çalışıyoruz. Bugün ülkemiz açısından çok önemli bir gün. 102 yıl önce, 19 Mayıs 1919'da bu ülkenin bağımsızlık ve egemenliğinin temelleri atıldı.

İçinde bulunduğumuz bu dönemde Türkiye'yi hedef alan tehditleri gördükçe, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ne kadar büyük bir insan olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Biz gençliğimize, halkımıza güveniyoruz.

Biz asla Türk milleti olarak onurumuzla oynatmayız. Çarık giyeriz, gerektiği yerde kuru ekmek de yeriz ama onurumuzla asla oynatmayız.

Büyük Atatürk'ün gençliğe hitabesinde söylediği o günler gelirse, Allah korusun, bu ülke bu Atatürkçü gençler, bu demokrat Cumhuriyetçi insanlar varlığını her zaman hissettireceklerdir. Yeter ki, biz Büyük Atatürk'e inanmaya, onun gösterdiği yoldan, onun ortaya koyduğu güzel yoldan yürümeye hep devam edelim."

Posbıyık, "19 Mayıs coşkumuz çok güzeldi"

Vatandaşların bayramını kutlayan Başkan Posbıyık konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Biz Bağlık Karakolu'nun oradan Yöresel Evler'e kadar yürüdük. Belki çok kalabalık değildik pandemi dolayısıyla ama çevreden, balkonlardan bütün insanlar bize iştirak ettiler. O coşkuyu yılların politikacısı olarak çok net bir şekilde görebiliyorum. Bütün Ereğli halkının, bütün ülkemin bayramını kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, saygıyla anıyorum." - ZONGULDAK

Posbıyık: Gençliğimize, halkımıza güveniyoruz
Posbıyık: Gençliğimize, halkımıza güveniyoruz
Posbıyık: Gençliğimize, halkımıza güveniyoruz
Posbıyık: Gençliğimize, halkımıza güveniyoruz
Posbıyık: Gençliğimize, halkımıza güveniyoruz
Posbıyık: Gençliğimize, halkımıza güveniyoruz
Posbıyık: Gençliğimize, halkımıza güveniyoruz

Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Marşı, Zonguldak, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Posbıyık: 'Gençliğimize, halkımıza güveniyoruz' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Soylu'dan Sedat Peker'e: Karısının iç çamaşırına sığınan edepsiz Bakan Soylu'dan Sedat Peker'e: Karısının iç çamaşırına sığınan edepsiz Son Dakika: Sedat Peker'in evinin arandığı operasyonun görüntüleri yayınlandı! İşte o anlar Son Dakika: Sedat Peker'in evinin arandığı operasyonun görüntüleri yayınlandı! İşte o anlar Bakan Soylu'dan ABD ile ilgili bomba sözler: O hatayı bir kere yaptım Bakan Soylu'dan ABD ile ilgili bomba sözler: O hatayı bir kere yaptım Yasak aşk ölüm getirdi! Aldattığı eşinin kendisini bastığını zannedince canından oldu Yasak aşk ölüm getirdi! Aldattığı eşinin kendisini bastığını zannedince canından oldu Bakan Soylu; AK Parti, MHP ve CHP'nin oy oranlarını açıkladı Bakan Soylu; AK Parti, MHP ve CHP'nin oy oranlarını açıkladı Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı

Son Dakika Haberleri
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:32 Biden, Netanyahu'dan bölgedeki gerginliğin düşürülmesini beklediğini söyledi
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
16:45 Abdurrahim Albayrak'ın adaylığını açıklaması an meselesi! G.Saray için seçimin kaderini değiştirecek hamle
16:37 Profesörler antikor ile ilgili sosyal medyada birbirine girdi! Vatandaşlar hangisine inanacağını şaşırdı
16:24 TRT Spor 2 yayın hayatına TRT Spor Yıldız adıyla devam edecek
16:23 5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar
16:18 Müge Anlı'da yine ortalık karıştı! Kızının, eşinin amcasıyla kaçtığını öğrenen anne fenalaştı
İtalya Kupası finalinde Juventus, Atalanta'yı 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu İtalya Kupası finalinde Juventus, Atalanta'yı 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu         
00:32
Erol Bulut, Gaziantep FK ile her konuda anlaştı Erol Bulut, Gaziantep FK ile her konuda anlaştı         
00:03
Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar         
23:27
Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı         
22:57
Böyle taraftarlık olmaz olsun! Kulüp yöneticisi ve ailesini cayır cayır yakacaklardı Böyle taraftarlık olmaz olsun! Kulüp yöneticisi ve ailesini cayır cayır yakacaklardı         
22:28
Ailesi tarafından katledilen yönetmen Babek Khorramdin'in babasının, daha önce de damadı ile kızını öldürdüğü ortaya çıktı Ailesi tarafından katledilen yönetmen Babek Khorramdin'in babasının, daha önce de damadı ile kızını öldürdüğü ortaya çıktı         
21:53
Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı         
19:03
OYAK, Türkiye'nin önde gelen markası Tamek Gıda'yı satın alıyor OYAK, Türkiye'nin önde gelen markası Tamek Gıda'yı satın alıyor         
18:12
Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi         
17:21
Talihsiz genç doğum gününde toprağa verildi! Sahildeki kutlamada kan aktı Talihsiz genç doğum gününde toprağa verildi! Sahildeki kutlamada kan aktı         
16:27
5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar 5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar         
16:23
4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok 4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok         
16:00
Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler! Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler!         
14:53
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu         
14:08
Sedat Peker'le fotoğraflarını silen ünlülere Tolga Karel'den sert tepki: O adamdır Sedat Peker'le fotoğraflarını silen ünlülere Tolga Karel'den sert tepki: O adamdır         
13:40
Zamlı maaşlar hesaplandı, işte masadaki senaryolar! Emekliler temmuzu dört gözle bekliyor Zamlı maaşlar hesaplandı, işte masadaki senaryolar! Emekliler temmuzu dört gözle bekliyor         
11:59
"Borcunu ben ödeyeceğim" diyen kardeşinin teklifini gururuna yediremeyen ağabey, kardeşi katili oldu         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2021 01:18:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Posbıyık: "Gençliğimize, halkımıza güveniyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement