Posbıyık hakkındaki iddiaları değerlendirdi - Son Dakika
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Posbıyık hakkındaki iddiaları değerlendirdi

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, son günlerde kendisini hakkında ortaya atılan iddiaları değerlendirerek, belediye kanunlarına aykırı işlerini yürütemeyenlerin bu iftiraları ortaya attığını savundu.

Posbıyık hakkındaki iddiaları değerlendirdi, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, son günlerde kendisini hakkında ortaya atılan iddiaları değerlendirerek, belediye kanunlarına aykırı işlerini yürütemeyenlerin bu iftiraları ortaya attığını savundu.


Hakkındaki iddiaları ortaya atanları "Çıkar çevreleri ve onların kalemşörleri" olarak nitelendiren Posbıyık, bu kişilerin Ereğli düşmanlığı yaptığını söyledi. Başkan Posbıyık, açıklamasında şu görüşlere yer verdi; "1971 yılında Fen İşleri Müdürü olarak Kdz. Ereğli Belediyesi'nde göreve başladım. 1989 yılında ilk kez Belediye Başkanlığına adaylığımı koydum. Kazanamadım. 1994 yılında tekrar ikinci kez Belediye Başkanlığına adaylığımı koydum. Kazandım. 2014 seçimleri hariç bugüne kadar bütün Belediye Başkanlığı seçimlerini yüksek oylarla kazandım. 2014 seçimlerini kazanamazdım, çünkü bütün çıkar çevreleri birleşmişlerdi, hak, hukuk, adaletten uzak bir ortamda 422 oyla seçimi kaybettim. Kaybetmedim, çıkar çevreleri seçimi aldılar. Kısacası 49 yıldır belediyeciyim, 22 yıldır da fiili belediye başkanıyım. Sık, sık 'Aşkım Ereğli' diye haykırmamın sebebi bu. Ereğli'de yaşayan tüm insanları siyasi düşüncesine bakmadan çok seviyorum, saygı duyuyorum. Beni hep onore ettiler. Tabii ki ben görevde olduğum sürece Belediye'de kanuna aykırı işlerini yürütemeyen ve Halil Posbıyık'tan nefret eden köşe dönücüler ve beyzadeler de var. Sayıları az da olsa bunların kalemşörleri var. Kalemşörlerin görevi beyefendilerinin talimatı üzerine Belediye Başkanından kurtulmak için Başkana 'yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet alma, Belediye personeli arasında huzursuzluk oluşturma' noktasında yalan yanlış haberlerle saldırıda bulunmak. Bu kalemşörler ne kadar iyi saldırıda bulunup halkın kafasını karıştırabilirlerse efendileri tarafından ödülleri o ölçüde büyük oluyor. Kalemşörler genel olarak yaşamlarında başarısız insanlardır. Genelleme yaparsak işten kovulan, Sivil Toplum Örgütleri'nden kovulan, hatta yaşadığı kentlerden uzaklaşmak zorunda kalanlardır. Ancak bunlar efendileri için yazdıkça yazarlar. Felsefi, tıbbi, sosyoloji, psikoloji, uzay, sanayi, işçi hakları, belediyecilik, şehir plancılığı, her konuda yazarlar, en iyi onlar bilir. İngiliz Oxford'dan mı mezunlar, Amerikan Harvard'dan mı mezunlar onu ben bilemiyorum. Kalemşörler kadar tahsilim yok ama daha çok şeyler yazabilirim. Ama gereği yok, değmez. Şimdi bir kaç tavsiyede bulunup açıklamama son vereceğim. 22 yıllık Belediye Başkanlığı hayatımda aşağı, yukarı aynı kalemşörler, efendilerinin emirleri doğrultusunda sürekli hırsızlığımdan, yolsuzluğumdan bahsettiler. Bu devletin polisi var, savcısı, hakimleri var. İçişleri Bakanlığı müfettişleri var. Devletimiz çok güçlüdür, yapılan hatayı asla affetmez. 22 yıldır yaptığınız bu iftiralara rağmen hep Ereğli'deyim. Aslanlar gibi Ereğli halkının sevgisiyle caddelerde geziyorum. Yine bugünlerde şehir plancısı edasıyla bana iftira atıyorsunuz. Efendilerinize söyleyin buradan da bir şey çıkmaz. 'Bu Halil Posbıyık taviz vermiyor, siz de artık kanuni işler yapın' deyin efendilerinize. Ben muhatap olmadığım kişileri asılsız iftiralar için dava etmem. Eğer benim bir yanlışım varsa, siz beni mahkemeye verin. Veyahut gazetelerde, sosyal medyalarda sayfalarca yazacağınıza İçişleri Bakanlığı'na benim hakkımda iki satır dilekçe yazın, müfettişler beni denetlesin. Ereğliciyim, Ereğli Milliyetçisiyim diye hava atanların birçoğunun Ereğli düşmanı olduğunu net bir şekilde görebiliyorum. Sayıları üçü geçmeyen kalemşörler, bu dünyada yatacak yeriniz yok. Öbür dünyada efendilerinizin size yer ayırtabileceğini de sanmıyorum." - ZONGULDAK

Halil Posbıyık, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 10:01 Kaynak: İHA


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