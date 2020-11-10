Posbıyık Jandarma Komutanı Dündar'a başarılar diledi - Son Dakika

Posbıyık Jandarma Komutanı Dündar'a başarılar diledi

10.11.2020 18:24
Posbıyık Jandarma Komutanı Dündar'a başarılar diledi, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Üsteğmen Bayram Dündar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Üsteğmen Bayram Dündar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, beraberinde belediye meclis üyeleriyle birlikte İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Posbıyık, Ereğli'deki yeni görevi nedeniyle Üsteğmen Bayram Dündar'a 'hayırlı olsun' dedi. Belediye olarak kolluk kuvvetlerinin her zaman yanlarında olduklarını belirten Posbıyık, "Meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte size ve çalışma arkadaşlarınıza başarılar diliyorum. Belediye olarak geçmişte olduğu gibi her zaman kolluk kuvvetlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Komutan Dündar da Başkan Posbıyık ve ekibine ziyaretleri için teşekkür etti. Posbıyık, ziyaretin anısına Dündar'a, sepette çilek kabartmalarının bulunduğu, Ereğli'yi simgeleyen el yapımı seramik tabak hediye etti. - ZONGULDAK

Posbıyık Jandarma Komutanı Dündar'a başarılar diledi
Posbıyık Jandarma Komutanı Dündar'a başarılar diledi

İlçe Jandarma Komutanlığı, Halil Posbıyık, Üsteğmen, Bayram, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Posbıyık Jandarma Komutanı Dündar'a başarılar diledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Antalyaspor, F.Bahçe'nin eski hocası Ersun Yanal ile anlaştı Türkiye'nin Oscar adayı '7. Koğuştaki Mucize' filmi oldu Son Dakika: Galatasaray, Aralık ayında seçime gidiyor İzmir depreminin mucizesi Ayda'dan mesaj var: Ben iyiyim Bodrum, Kasım ayında yazı yaşıyor Hazar Ergüçlü, Alev Alev dizisi için bambaşka biri oldu! Vücuduna 5 saatlik makyajla yanık imajı verildi Ordu'da bir okulda öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı, eğitime 4 gün ara verildi Gizli kamerayı izleyince hayatının şokunu yaşadı! İç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocasıymış
Galatasaray'da eski yönetici Burak Elmas, adaylığını açıkladı Galatasaray'da eski yönetici Burak Elmas, adaylığını açıkladı         
18:24
Eşinin iç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocayla ilgili iğrenç detaylar! 5 yaşındaki çocuklarına söyledikleri şoke etti Eşinin iç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocayla ilgili iğrenç detaylar! 5 yaşındaki çocuklarına söyledikleri şoke etti         
17:49
Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu! Piyasa değerinin altında olacak Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu! Piyasa değerinin altında olacak         
17:43
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'A Takımı' belli oldu Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'A Takımı' belli oldu         
17:23
Son Dakika: Ekonominin yeni patronu Lütfi Elvan, yol haritasını anlattı: Enflasyonla mücadele sürecini kararlı şekilde destekleyeceğiz Son Dakika: Ekonominin yeni patronu Lütfi Elvan, yol haritasını anlattı: Enflasyonla mücadele sürecini kararlı şekilde destekleyeceğiz         
16:41
Tenisi bırakıp modellik yapan Sofya Zhuk, hakaret dolu mesajlara tepkili: Anlayamıyorum Tenisi bırakıp modellik yapan Sofya Zhuk, hakaret dolu mesajlara tepkili: Anlayamıyorum         
16:14
Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımındaki bir detaya dikkat çekti: Bu ne demek? Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımındaki bir detaya dikkat çekti: Bu ne demek?         
15:09
Sahte polis kimliğiyle otomobil satan kişileri dolandıran 3 kişi tutuklandı Sahte polis kimliğiyle otomobil satan kişileri dolandıran 3 kişi tutuklandı         
14:12
Fenomen Murat Övüç, lüks villasında 147 bin dolarlık takılarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu Fenomen Murat Övüç, lüks villasında 147 bin dolarlık takılarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu         
13:44
Jandarma kontrol noktasından geçerken elindeki tabancayla video çeken Suriyeli yakalandı Jandarma kontrol noktasından geçerken elindeki tabancayla video çeken Suriyeli yakalandı         
13:44
Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış         
13:36
Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler         
13:18
İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı         
13:16
Rusya'nın Rusya'nın "Masada istemiyoruz" dediği Türkiye'den karşı hamle geldi: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız         
12:37
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak         
11:37
Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak) Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak)         
11:20
İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum         
10:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 18:41:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Posbıyık Jandarma Komutanı Dündar'a başarılar diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei