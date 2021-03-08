Posbıyık, "Kadının dokunduğu yer güzelleşiyor" - Son Dakika

Posbıyık, "Kadının dokunduğu yer güzelleşiyor"

08.03.2021 18:45
Posbıyık,

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle belediyede çalışan kadın personel ile bir araya geldi, günlerini kutladı.

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle belediyede çalışan kadın personel ile bir araya geldi, günlerini kutladı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde belediyenin kadın çalışanlarıyla buluştu.

Posbıyık, Belediye yemekhanesinde düzenlenen etkinlikte kadın personelin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. Belediye Meclisi'nin kadın üyeleri ile kadın çalışanların katıldığı kutlamada Başkan Posbıyık, kadınların daha fazla örgütlenmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Posbıyık, konuşmasında şunları söyledi:

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, sevgisiyle, özverisiyle, emeğiyle ve mücadelesiyle hayatı güzelleştiren bütün kadınları saygıyla selamlıyorum. Sizler çalışma arkadaşlarım olarak kadınların iş hayatında da ne kadar disiplinli, özverili, sistemli ve başarılı olduğunun en güzel örneklerisiniz. Her zaman sizlerin yanında olmaya ve desteklemeye devam edeceğim. Çalışma koşullarınızın daha da iyileştirilmesi, yetenek ve becerilerinizi geliştirebileceğiniz ortamların oluşturulması konusunda yanınızda olmayı sürdüreceğim."

"Kadınlarımız daha fazla örgütlenmeli"

Başkan Posbıyık, her zaman kadınların yanında olacağını belirterek, "Bugün kadınlara karşı yapılan haksızlıklar, saldırılar hızla çoğalıyor. Kişisel düşüncem, kadınlarımız çok sağlıklı örgütlenemiyorlar. Daha fazla örgütlenmeliler. Yürekli ve cesaretli olmuyorlar. Cesur olmak lazım. Siyasette ve cemiyet hayatında kadınların hep ön plana çıkması gerektiğini düşünüyorum. Belediye meclisine kadın aday aradığımız zaman zorluk çekiyoruz, aday bulamıyoruz. Listelere bakıyoruz, az sayıda başvuru oluyor. Erkek egemenliği tam anlamıyla Türkiye'de devam ediyor ve kadınlar arka planda kalıyor. Siz ne kadar başarılı olursanız olun. Eğer bir cemiyette, siyasette, sosyal aktivitenin içerisinde değilseniz, başarınız, önderliğiniz, liderliğiniz ön plana çıkmaz, başkaları tarafından bilinmez. Kadınlarımızın kendi hakları için daha fazla mücadele etmesi lazım. Bu ülkede kadınların evde, okulda, iş hayatında pek çok zorlukla karşılaştığını biliyoruz. Bu şehrin Belediye Başkanı olmanın yanı sıra, bir büyüğünüz, abiniz olarak da her zaman yanınızda olduğumu bilin. Bu günün anısına sizlere küçük bir armağan aldık. Bunu bizim kadına saygımızın ve sevgimizin ifadesi olarak kabul edin. Aynı zamanda çalışan kadına da sevgi ve muhabbetle baktığımızı hatırlatacak bir anı olarak görün.

8 Mart Dünya Kadınlar gününüzü kutluyorum. Kadının dokunduğu yer güzelleşiyor. Belediyemiz de sizlerle daha dinamik ve daha güzel." ifadelerini kullandı.

Başkan Posbıyık, konuşmasının ardından kadın çalışanları kutlayarak hediyelerini takdim etti. Başkan Posbıyık'ın eşi Kadın Gücü Kooperatifi Başkanı Neriman Posbıyık da kadınlar gününü kutladı. - ZONGULDAK

Posbıyık, Kadının dokunduğu yer güzelleşiyor
Posbıyık, Kadının dokunduğu yer güzelleşiyor
Posbıyık, Kadının dokunduğu yer güzelleşiyor
Posbıyık, Kadının dokunduğu yer güzelleşiyor
Posbıyık, Kadının dokunduğu yer güzelleşiyor
Posbıyık, Kadının dokunduğu yer güzelleşiyor
Posbıyık, Kadının dokunduğu yer güzelleşiyor

Neriman Posbıyık, Halil Posbıyık, Ereğli, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Posbıyık, 'Kadının dokunduğu yer güzelleşiyor' - Son Dakika


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