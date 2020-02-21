Posbıyık kursu ziyaret edip cama şekil verdi - Son Dakika
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Posbıyık kursu ziyaret edip cama şekil verdi

12 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık Cumhuriyet Halk Evleri'nde cam atölyesini ziyaret ederek kursiyerlerle birlikte cama şekil verdi.

Posbıyık kursu ziyaret edip cama şekil verdi, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık Cumhuriyet Halk Evleri'nde cam atölyesini ziyaret ederek kursiyerlerle birlikte cama şekil verdi.


Kdz. Ereğli Belediyesi, kursların çeşitlerinin artırılması, kursiyerlerin üretimlerini pazarlama imkanlarının oluşturulması için yatırımlarını sürdürüyor. Kdz. Ereğli Belediyesi bu kapsamda yeni kurulan seramik fırınının ardından şimdi de cam atölyesi açıldı. Kursiyerler henüz üç hafta önce çalışmalara başlamalarına karşın birbirinden güzel ürünler ortaya koymaya başladı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık kursa katılarak eline cam çubuğu aldı, camı eriterek şekil verdi. Posbıyık, bu kurslara büyük önem verdiklerini, katılımın her geçen gün daha da arttığını belirterek, öğretmenlere teşekkür etti. Bu kursların sanatın yaygınlaştırılmasına, becerilerin artırılmasına çok katkı sağladığını ifade eden Posbıyık, her derslikte başka bir kursun devam ettiğini ve ortamın cıvıl cıvıl olduğunu görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi. Posbıyık, dersleri veren cam sanatçısı Tuğsal Gençer'den bilgi aldı, kursiyerlerle sohbet etti, taleplerini dinledi ve her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Posbıyık'a, Meclis Üyesi Sertan Kuzu ve Belediye'nin ilgili kadroları eşlik etti. - ZONGULDAK

Halil Posbıyık, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:07 Kaynak: İHA
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