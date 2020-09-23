Posbıyık "Mahallelerimizin eksiklerini gidereceğiz" - Son Dakika

Posbıyık "Mahallelerimizin eksiklerini gidereceğiz"

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Hamzafakılı Mahallesi'ni ziyaret ederek yapılan hizmetleri yerinde inceledi.

Posbıyık

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Hamzafakılı Mahallesi'ni ziyaret ederek yapılan hizmetleri yerinde inceledi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, mahallelerde yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere Göktepe Mahallesi'nden sonra Hamzafakılı Mahallesi'ni ziyaret etti.

Mahalle Muhtarı İsmail Altıay ve mahalle sakinlerinin çiçeklerle karşıladığı Başkan Posbıyık, kendisini bekleyen çocuklara da hediyeler verdi. Mahallede yapılan belediye hizmetlerini denetleyen Başkan Posbıyık, mahallelerin ihtiyaç duyduğu hizmetleri yapmaya devam edeceklerini söyledi. Muhtar Altıay, çalışmalar için Başkan Posbıyık'a teşekkür ederek; "Mahallemizde istinat duvarı çalışması, kilit parke çalışmaları yapıldı. Ereğli'nin kırsal mahallelerine bu kadar hizmet geldiyse inanıyoruz ki hepsi biter. Hizmetleriniz için mahalle halkım adına sizlere teşekkür ediyoruz" dedi.

"Eksiklikler giderilecek"

Pandemi koşullarında yaşanan sıkıntılara rağmen mahallelere hizmet etmeye devam ettiklerini söyleyen Başkan Posbıyık, şu açıklamayı yaptı; "Hamzafakılı'da çalışmalarımıza devam ediyoruz. En önemlisi Göktepe'ye 2 kilometrelik yolla bağlanması. Yolu asfaltladık. Dolayısıyla Hamzafakılılar buradan direk denize ulaşabilecekler. Göktepe de buraya ulaşabiliyor. Bir sirkülasyon sağlıyoruz. Topçalı da bundan yararlanacak. Aynı zamanda istinat duvarı ve parke çalışmalarımız yapılıyor. Su, Kanalizasyon çalışmalarımız devam ediyor. Muhtarımız ve azaları iyi çalışıyor, sürekli bize müracaat ediyorlar, gereğini yapıyoruz. Bu yol üzerinde yangın olmuştu daha önce, basına da yansımıştı. Yol çok dar olduğu için maalesef itfaiye arabası giremedi buraya. Yan yollardan girmeye çalıştı ama o zamana kadar ev kül oldu. Muhtarımız ve ihtiyar heyeti, vatandaşlarda yardım edip yolun genişlemesi için bize yardımcı oldular. Onlar izin verdiler biz de beton duvarlarını yapıyoruz. 2 arabanın rahatlıkla buradan geçebileceği yolu yaptık. İtfaiye, sağlık arabaları rahatlıkla bu bölgeye girebilecekler. Zaman içerisinde diğer eksikliklerimize de el atacağız." - ZONGULDAK

Ereğli Belediye, Halil Posbıyık, Zonguldak, Göktepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 17:18 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Posbıyık 'Mahallelerimizin eksiklerini gidereceğiz' - Son Dakika

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